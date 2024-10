Afrique: CANEX WKND 2024 - Résultats 'fructueux' en termes d'accords conclus et de définition des voies de coopération

ALGER — La Vice-présidente exécutive de la Banque africaine d'import-export "Afreximbank" en charge de la Banque du commerce intra-africaine, Kanayo Awani, a affirmé, samedi à Alger, que les résultats préliminaires des Journées créatives africaines "CANEX WKND 2024" étaient "fructueux", notamment en termes d'accords conclus, de réseautage, de définition des voies de la coopération et de l'action commune.

Dressant le bilan des Journées "CANEX WKND 2024" qui prendront fin samedi soir, en présence des représentants de la ministre de la Culture et des Arts, en l'occurrence le Directeur de la coopération et des échanges, Nassim Mohand Amar, et le Directeur de l'organisation et de la distribution de la production culturelle et artistique, Smail Inezarene, Mme Awani a évoqué l'importance de cet évènement dans le développement et le renforcement des industries créatives, soulignant que "les résultats préliminaires de ces rencontres étaient fructueux".

Pour la responsable, le secteur des industries créatives en Afrique "fait face à plusieurs défis et a besoin d'aide et d'assistance afin de renforcer les capacités des professionnels et des créateurs africains, de les encourager à acquérir davantage de savoir-faire, de leur fournir les aides et les ressources nécessaires pour la réussite de leurs projets créatifs, et de leur ouvrir la voie pour accéder à des débouchés commerciaux à l'échelle mondiale".

Pour l'édition algérienne du "CANEX 2024", l'intervenante a affirmé qu'elle "est l'occasion pour les participants des différents pays africains de connaître l'Algérie, son patrimoine culturel et ses avantages économiques", à travers laquelle "les participants locaux ont enrichi le débat et établi des contacts afin de dévoiler la profondeur et la diversité de la culture algérienne".

Elle a également été "une expérience sur le terrain pour prendre connaissance des capacités de l'Algérie, et oeuvrer à la bonne préparation de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), prévue en septembre 2025, où 200 exposants et plus de 5.000 visiteurs sont attendus, outre l'organisation de plusieurs activités et rencontres multisectorielles", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, M. Nassim Mohand Amar a mis l'accent sur l'importance "d'encourager la diffusion de la création africaine à travers le continent et de faciliter l'accès aux marchés locaux et internationaux".

Pour ce faire, le directeur de la coopération a appelé à "renforcer la coopération intra-africaine et favoriser la consommation des produits de l'industrie créative africaine".

Pour M. Mohand Amar, il est impératif "d'instaurer un climat institutionnel pour aplanir les difficultésE faciliter l'accès aux fonds, relancer la dynamique des artistes, renforcer les opportunités de rencontre, de dialogue, de consultation et de coopération et assurer une protection juridique aux produits créatifs africains". "l'Algérie s'attelle, à travers l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), à accompagner les artistes afin de s'inscrire dans une stratégie de protection globale et organisée", a-t-il assuré.

Le dernier jour de la "CANEX 2024", qui se déroule depuis le 16 octobre au Palais des exposition Pins-maritimes, a vu l'organisation de plusieurs activités interactives, juvéniles, culturelles et sportives, en sus de rencontres professionnelles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de l'édition et des droits d'auteur.