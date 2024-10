Afrique Centrale: RDC-RCA - Signature d'un accord de coopération militaire pour relever les défis sécuritaires communs

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense et anciens combattants Guy Kabongo Muadiamvita et son homologue centrafricain Rameaux-Claude Bireau, ministre de la Défense de la reconstruction de l'armée centrafricaine ont signé vendredi 18 octobre à Kinshasa un accord de coopération militaire.

L'objectif est, selon les termes de ce partenariat, de renforcer la collaboration entre les forces armées des deux nations, dans le but de lutter efficacement contre les défis sécuritaires communs et promouvoir ainsi la paix et la stabilité dans la région.

L'accord prévoit notamment des échanges de renseignements, et la mise en place de stratégies pour sécuriser la frontière commune. Cette initiative survient deux semaines après la visite du ministre Kabongo dans le Bas-Uelé dans le Nord de la RDC, une région souvent ciblée par des incursions de rebelles centrafricains et d'éleveurs transhumants Mbororo

Cette collaboration militaire entre Kinshasa et Bangui marque une nouvelle ère de partenariat stratégique et de solidarité régionale, indique le ministère congolais de la Défense.