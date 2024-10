Congo-Kinshasa: Kinshasa - Bourgmestres et conseillers communaux formés sur l'élaboration des plans de développement des communes

Les bourgmestres conseillers communaux, chefs de bureau communaux, membres des comités locaux pour la gouvernance participative et des leaders sociaux des municipalités de la ville de Kinshasa ont pris part à un atelier de formation de trois jours sur l'élaboration du plan de développement local et du budget participatif ainsi que la décentralisation financière et le suivi des politiques publiques

Cet atelier a également permis de renforcer le dialogue entre les acteurs politico-administratifs de base et leaders sociaux pour une meilleure participative des entités de base de la ville de Kinshasa.

Selon le représentant de l'évêque de l'Eglise anglicane diocèse de Kinshasa, Mambo Mawa Lebon, le développement d'une entité est l'affaire de tous, c'est-à-dire, les législateurs, de l'exécutif et la société civile.

Selon ce délégué, ces assises visent à accroitre la participation citoyenne à différents niveaux de la gouvernance, à travers les trois piliers du développement a la base.

« L'exécutif, le législatif et la société civile doivent se retrouver ensemble pour le développement des entités de base », explique Mambo Mawa Lebon

Pour l'animatrice de ce projet-dans la ville de Kinshasa-, Rebecca Kabeya, il convient de « produire le plan local de développement et le budget participatif pour chaque commune et améliorer la collaboration entre les exécutifs communaux et leurs organes délibérants »

La bourgmestre adjointe de la commune de Kasa-Vubu, Sandras Moswalo Limetebi.promet de collaborer désormais avec la société civile :

« A nous autorités, il nous est demandé de toujours faire participer la société civile a l'élaboration d'un plan local de développement. Ensemble avec la société civile, nous communes seront développées »

Organisée par l'Eglise anglicane au Congo, cette session de formation a pris fin vendredi 18 octobre.