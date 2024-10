Les effets des changements climatiques se font sentir dans le Gandiolé où après les villages de Keur Bernard et Doune Baba Dièye qui sont déjà rayés de la carte, les localités de Tassinère et Pilote Bar sont aujourd'hui sous la menace de disparition. Ces villages du Gandiolé sont exposés aux effets du changement climatique et risquent à leur tour d'être rayés de la carte. L'Association African Journalists Forum alerte et attire l'attention sur l'urgence et la nécessité d'agir pour sauver ces localités.

Après les localités de Keur Bernard, Doune Baba et Tassinère, c'est au tour cette fois-ci du village de Pilote Bar de recevoir la visite de la délégation de l'Association African Journalists Forum composée d'acteurs des médias dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Plateforme de veille sur l'information environnementale », destiné à sensibiliser sur les situations que traversent les zones côtières.

« L'objectif est d'attirer l'attention des gouvernants sur les situations que vivent les habitants de ces localités. La principale menace demeure les changements climatiques et nous avons eu l'amère expérience de Keur Bernard et Doune Baba Dièye. Aujourd'hui, les zones de Tassinère et Pilote Bar sont menacées. Les populations s'inquiètent de ces situations désagréables. Les universitaires tirent la sonnette d'alarme et nous font savoir que si rien n'est fait, ces localités peuvent vivre des situations difficiles », a dit René Massiga Diouf, Président de l'Association African Journalists Forum.

%

Pilote Bar, Tassinère et autres sont des villages anciens installés dans l'estuaire et dans des fragments de cordon d'une aire et c'est ce qui pose un peu problème pour ces villages-là, pour ainsi reprendre les propos de Boubou Aldiouma Sy, professeur de géographie et de géomorphologie au département de Géographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a rappelé que ces villages sont exposés aux effets du changement climatique. C'est ce qui a motivé d'ailleurs cette énième visite à laquelle sont conviés des journalistes locaux pour venir constater de visu la menace qui pèse sur cette partie de la région de Saint-Louis.

« C'est l'une des raisons de la mise en place de nos différents projets dans ces zones et nous voudrions faire de sorte que les différentes menaces puissent être entendues par par les autorités mais aussi par les partenaires qui peuvent faire quelque chose afin d'aider ces localités à développer des moyens de résilience encore beaucoup plus importants qui puissent leur permettre de faire face à l'avenir.

Parce que comme l'ont dit les chercheurs avec lesquels nous travaillons, d'ici quelques années, des phénomènes de submersion peuvent avoir des conséquences désagréables sur cette zone côtière surtout ici à Pilote Bar qui présente des similitudes avec Doune Baba Dièye et Keur Bernard et nous connaissons tous la situation qui a prévalu dans ces deux localités aujourd'hui rayées de la carte », s'est-il alarmé. Il estime que c'est le moment d'agir afin de sauver ces villages et leurs habitants.