Ile Maurice: Sherry Singh et Navin Ramgoolam accordent leurs violons

Très critique envers Sherry Singh à l'époque où ce dernier opérait pour le compte de Lakwizinn du Mouvement socialiste militant (MSM), le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, a désormais obtenu le soutien de celui-ci pour la campagne électorale de l'Alliance du changement en vue des élections générales. Sherry Singh, de son côté, estime que «politikman bizin sanzman» et se dit «dis-fwa plis motive».

Après une rencontre d'une trentaine de minutes au bureau de Navin Ramgoolam, à la rue Desforges à Port-Louis, hier après-midi, Sherry Singh, leader de One Moris et ex-Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, a présenté un Navin Ramgoolam qui n'était pas assoiffé de pouvoir, mais qui avait un sentiment de devoir non accompli. «Li ena enn santiman de devwar inaseve», a-t-il dit, soulignant qu'une «ancienne erreur grave» de l'ancien Premier ministre, il y a 15 ans, avait permis à «enn dimounn feb» d'accéder à l'échiquier politique et que ce dernier «pe fini nou pei».

L'ex-CEO a avancé que le leader des Rouges subissait depuis dix ans une persécution et avait décidé de lutter pour qu'un «dictateur» ne prenne pas place. Il a affirmé que la lutte des dirigeants de l'Alliance du changement démontrait qu'ils luttaient pour «une transition de leadership». Sherry Singh a exprimé un certain regret d'avoir aidé à «met enn diktater an plas», qu'il a qualifié d'erreur. Il a estimé qu'une fois «l'espace libéré», il serait possible de bâtir pour l'avenir. Par ailleurs, Sherry Singh a indiqué avoir levé Rs 75 millions de contributions entre 2015 et 2016 pour le compte du MSM.

%

Sherry Singh a également soutenu avoir discuté avec Navin Ramgoolam des aspirations des jeunes, suivant leur catégorie d'âge. Un système, a-t-il révélé, avait été proposé par Navin Ramgoolam pour écouter la voix des jeunes et les encourager à participer à la prise de décision gouvernementale. «Nou bizin kontinielman ekout zot». Par ailleurs, il a dénoncé le fait que des «vermines» de Lakwizinn préparaient des vidéos et des témoignages contre leurs adversaires politiques. Navin Ramgoolam a par ailleurs accueilli le soutien de Sherry Singh.