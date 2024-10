Ile Maurice: Ale Navin ! Vini Pravind !

«Décryptage», l'émission politique hebdomadaire de l'express, a abordé la liste des candidats de l'alliance Lepep et celle de Linion Reform.

Shelly Carpayen, Nad Sivaramen, Sunil Oodunt et Stewelderson Casimir ont discuté des mutations de plusieurs élus vers d'autres circonscriptions, ainsi que ceux qui ont été privés de ticket comme Naveena Ramyad, ministre sortante, et le retour de Ravi Yerrigadoo dans la circonscription N°7 (Piton-Rivière-du-Rempart), de même que le cas de ceux qui ont quitté leur emploi et qui n'ont finalement pas obtenu d'investiture.

Il a été aussi question de l'accueil réservé actuellement à Navin Ramgoolam dans la circonscription N°5 (Pamplemousses-Triolet). Un autre sujet, qui a retenu l'attention : les démissions au sein du Muvman Liberater, avec la dernière en date, celle de Ken Fong, après celles de Zahid Nazurally et d'Ismael Rawoo. En ce qui concerne l'ancien Deputy speaker, l'équipe de Décryptage a discuté de sa prochaine démarche politique.

Pour conclure, les questions restées sans réponse de Xavier-Luc Duval à l'express ont également été commentées par le directeur des publications, Nad Sivaramen. L'ancien leader de l'opposition avait, dans un premier temps, demandé à la journaliste Anju Ramgulam de prendre rendez-vous pour poser ses questions. Par la suite, la journaliste Shelly Carpayen a été en contact avec le leader du PMSD et lui a envoyé plusieurs questions. Or, il semblerait que certaines d'entre elles n'aient pas plu à XLD. Les questions ont été reformulées et renvoyées à ce dernier. Jeudi, il a répondu en disant : «Will do my best to respond quickly» mais hier après-midi, il n'était toujours pas revenu vers nous. Il a préféré choisir le micro d'un confrère pour se livrer...