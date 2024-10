Ile Maurice: Linion Reform présente ses 60 candidats

Linion Reform, regroupement politique de Linion Moris et du Reform Party, a présenté ses 60 candidats dans 20 circonscriptions, hier, à HY à Ébène. Soixante candidats ont ainsi été retenus sur 120 personnes. Concernant le poste de Premier ministre, en cas de victoire, Nando Bodha occupera cette fonction pendant la première moitié du mandat, avant de passer la main à Roshi Bhadain.

Après la présentation des candidats, Roshi Bhadain, leader et fondateur du Reform Party, a expliqué que faire cette alliance politique avait été difficile pour lui, «sept ans après la création du Reform Party et tout ce que nous avons accompli, nos 80 réformes, plus 20 autres mesures et le travail dans les circonscriptions».

Ajoutant : «Trente personnes sont avec nous, mais 30 autres ne le sont pas. Je ne voulais pas que cela arrive. Que trois personnes travaillaient dans les circonscriptions car je ne voulais pas avoir à dire à l'une d'entre elles qu'elle n'aurait pas de ticket. Je ne voulais pas reproduire ce que d'autres ont fait par le passé, c'est-à-dire fer leker dimounn fermal.»

Mais, «en considérant la direction vers laquelle nous devons aller et où la jeunesse mauricienne doit se trouver dans les cinq prochaines années», Roshi Bhadain a soutenu qu'il avait revu ses décisions. «Nando Bodha et moi avons dû faire beaucoup de concessions et de compromis. Il a ajouté qu'ils s'étaient tous deux engagés à faire de leur mieux, à travailler honnêtement, avec intégrité et discipline, à apporter de la stabilité et à s'entraider».

%

Nando Bodha, leader du Rassemblement Mauricien, a, lui, souligné sa satisfaction face à l'intégration d'une nouvelle génération de candidats au sein du parti. «À part Jean-Claude Barbier, Rama Valayden, Roshi Bhadain et moi, personne n'a été au gouvernement. Cinquante-six personnes sont nouvelles. Ma mission était d'amener une nouvelle génération en politique et aujourd'hui, cette première mission est accomplie.»

Rama Valayden, fondateur de Linion Moris, a affirmé : «Le travail est pour les jeunes et est une main protectrice pour les personnes âgées.» Dans cette campagne, a-t-il fait ressortir aux candidats, «des sacrifices devront être faits. Il faut un esprit de tolérance, ainsi que de l'unité et de la discipline. Il faut accepter le travail en équipe. Personne ne travaillera en isolation».

Roshi Bhadain : «C'est un faux montage qui a été fabriqué»

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux concernant Roshi Bhadain. On y entend des critiques envers les personnes âgées ainsi que des propos communaux. Interrogé quant à cette vidéo, il a déclaré : «C'est un faux montage qui a été fabriqué.» «J'ai rapporté ce cas à la police il y a plus de quatre ans et j'ai informé les autorités concernées, mais jusqu'à présent, personne n'a été arrêté», a-t-il précisé. «Malheureusement, sur Facebook, c'est comme ça. Les gens diffusent des faussetés.»

Circonscription n°1 - Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest

Jean Claude Barbier

Didier Michel

Ivor Tan Yan

Circonscription n°2 - Port-Louis-Sud-Port-Louis-Central

Bashir Jahangeer

Raouf Khodabaccus

Olivier Maigre

Circonscription n°3 - Port-Louis Maritime-Port-Louis-Est

Warren Malépa

Ferhat Abass Mamode

Muhammad Husayn Mangalkhan

Circonscription n°4 - Port-Louis Nord-Montagne Longue

Sylvia Edouard

Christianne Jean-Pierre

Satish Ramruttun

Circonscription n°5 - Pamplemousses-Triolet

Jeeanmotee Tooreea (Asha) Guness

Salonee Devi Seewoobudul

Soondress Teeluck

Circonscription n°6 - Grand-Baie-Poudre-d'Or

Sylvio Legallant

Akilesh Mangar

Yanesh Puryag

Circonscription n°7 - Piton-Rivière-du-Rempart

Tevin Nundloll

Yugeshware Ramdoyal

Padma Utchanah

Circonscription n°8 - Quartier-Militaire-Moka

Domun Muhammad Sajjid

Paniken Dil Levee

Soburrun Prasan

Circonscription n°9 - Flacq-Bon-Accueil

Dharmanand Chukowa

Mahen Saulick

Khevan Yash Kawal

Circonscription n°10 - Montagne-Blanche- Grande-Rivière-Sud-Est

Chris Philippe

Ramrajsingh Buskalowa

Rahul Omkar Bhasin

Circonscription n°11 - Vieux-Grand-Port-Rose-Belle

Sita Jeeneea

Oomduth Lallsa, known as Rajiv

Kailash Satyawan Trilochun

Circonscription n°12 - Mahébourg - Plaine-Magnien

Awadhkoomarsing Balluck

Cliff Grenade

Roopesh Hoseneea

Circonscription n°13 - Rivière-des-Anguilles

Satish Boabul

Preetam Rambaruth

Irshaad Ramjane

Circonscription n°14 - Savanne-Rivière-Noire

Seewajee Coocaram also known as Luv

Michele D'Autriche -Dulthummon

Anand Nunkoo

Circonscription n°15 - La Caverne-Phoenix

Kalinka Bologna-Lisis

Thelma Maharaullee

Kamini Lutchmenarraidoo

Circonscription n°16 - Vacoas-Floréal

Nando Bodha

Patrick Philogene

Siven Chinien

Circonscription n°17 - Curepipe-Midlands

Sheila Bunwaree

Mirella Chauvin

Louis José Gaëtan Moïrt

Circonscription n°18 - Belle-Rose-Quatre-Bornes

Neena Ramdenee

Kirti Ramdin Kirti Lutchmeeparsad RAMDIN

Vishwadev (Dev) Sunnasy

Circonscription n°19 - Stanley-Rose-Hill

Patrick Belcourt

Dr Daniella Police-Michel

Rama Valayden

Circonscription n°20 - Beau-Bassin-Petite-Rivière

Geraldine Geoffroy

Ryad Subratty

Roshi Bhadain