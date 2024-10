Addis Abeba — L'Éthiopie doit continuer à aider les régions de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique à parvenir à la paix, a souligné l'ancien commandant de l'ATMIS, le général de division Ndegeya Diomede.

Au cours de la semaine, l'Éthiopie a accueilli la première conférence des ministres africains de la défense, attirant des ministres de la défense, des hauts responsables militaires et des chercheurs de tout le continent.

Les participants qui ont visité diverses institutions de sécurité ont été impressionnés par la volonté du pays de partager sa riche expérience dans le secteur.

Le général de division Ndegeya Diomede a noté à l'agence de nouvelle éthiopienne que l'Éthiopie progresse désormais dans l'intelligence artificielle (IA) qui peut certainement profiter à d'autres nations africaines.

En tant qu'Africains, nous devons être unis et nous sommes impatients de tendre la main et de demander votre aide pour faire progresser l'IA, a-t-il réitéré.

Le général de division Diomede a noté que « vous êtes donc les bienvenus pour aider. « Veuillez soutenir nos frères de la Corne de l'Afrique et la Force en attente de l'Afrique de l'Est dans la recherche de moyens de surmonter nos menaces de sécurité en utilisant l'intelligence artificielle. »

%

Le général Ndegeya, qui est conseiller principal auprès du ministère burundais de la Défense, a servi comme commandant de la force de l'ATMIS qui constituait nos frères d'Éthiopie, du Kenya, de Djibouti, du Burundi et d'Ouganda.

Il a indiqué que l'IA peut jouer un rôle vital dans la lutte contre al-Shabaab et le terrorisme international.

« Le rôle de l'Éthiopie dans le renforcement de la paix en Afrique, en particulier dans la Corne de l'Afrique et dans la région de l'Afrique de l'Est, est très crucial. Vous (l'Éthiopie) êtes plus développés que les autres troupes et les forces opérationnelles. Nous devons donc épargner les autres. Vous devez jouer ce rôle. « De la même manière que vous avez libéré la Somalie des tribunaux, je pense que vous devez continuer à aider les autres Africains, l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, à parvenir à la paix comme le Soudan, la Somalie et d'autres »

Le général de brigade Paul Njema, directeur de la Force en attente de l'Afrique de l'Est (EASF), a pour sa part déclaré que la région de l'Afrique de l'Est est l'une des régions confrontées à de nombreux défis, notant que l'Éthiopie a joué un rôle crucial pour assurer la paix et la stabilité dans la région, y compris en Somalie.

Le général de brigade a souligné que l'Éthiopie continue de jouer un rôle important, en entreprenant une mission qui a impliqué des sacrifices substantiels pour maintenir la paix et la sécurité dans la région.

Il a rappelé que l'Éthiopie a fait des sacrifices considérables pendant près de 20 ans notamment en envoyant des troupes, en offrant un soutien militaire et de renseignement et en fournissant une assistance au renforcement des capacités pour aider la Somalie à lutter contre le terrorisme et à restaurer ses systèmes de gouvernance.

La région de l'Afrique de l'Est est actuellement confrontée à de nombreux défis. De la péninsule somalienne jusqu'au Mozambique et au-delà, nous avons des préoccupations maritimes qui doivent être prises en compte, pas seulement par les pays voisins ou insulaires, mais par nous tous, car ce sont nos eaux et nos voies commerciales essentielles, a-t-il expliqué.

« Les pays contributeurs de troupes qui sont en Somalie font partie intégrante de l'Afrique de l'Est, de la région de l'Afrique de l'Est, des forces régionales. L'Éthiopie continue de jouer un rôle important, et j'ai vu qu'elle continue de jouer son rôle important dans la région et également en Somalie. C'est une mission qui a fait de grands sacrifices pour assurer la stabilité de la paix dans la région ».

En outre, en tant que l'un de nos États membres dans la région, le Soudan continue de faire face à des défis importants, et nous espérons tous une résolution rapide des problèmes qui y sont liés », a-t-il noté.

Il a ajouté qu'au Soudan, nous sommes confrontés à des défis avec de nombreuses personnes qui fuient et sont déplacées à l'intérieur du pays, et nous espérons un retour à la normale afin que les individus puissent rentrer chez eux.

Les participants ont souligné l'importance de la conférence, car elle a réuni les dirigeants africains de la défense responsables du maintien de la sécurité de leurs pays.