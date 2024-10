Congo-Kinshasa: Butembo - L'ONG Caritas distribue des vivres à plus de 5 000 familles de déplacés

L'ONG Caritas du diocèse catholique de Butembo-Beni a lancé, jeudi 17 octobre, une opération de distribution de vivres pour plus de 5 000 ménages de déplacés à Butembo. Ces déplacés, principalement des femmes et des enfants, vivent depuis plusieurs mois sans assistance dans des familles d'accueil.

L'assistance fournie comprend du riz, des petits pois, du sel et de l'huile de palme. Cette initiative fait suite à un plaidoyer initié par la société civile auprès du Programme alimentaire mondial (PAM), face aux difficultés rencontrées par les déplacés qui ne peuvent plus accéder à leurs champs à cause de l'insécurité dans leurs régions d'origine. François Paluku, chargé de programme chez Caritas Butembo-Beni, explique que : « c'est une réponse qui arrive aux besoins exprimés après un constat réalisé sur le terrain. Et c'est une réponse aux différents plaidoyers de la communauté locale en faveur des déplacés ».

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette assistance humanitaire. Barthélemy Kamate Liso, l'un des déplacés, témoigne : « Je remercie les bienfaiteurs. Nous étions secoués par la famine dans nos familles et étions devenus des quémandeurs chaque jour. » La distribution a débuté dans les communes de Vulamba et Bulengera, et se poursuivra samedi et dimanche dans les communes de Kimemi et Mususa.