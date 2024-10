Sénégal: Employabilité des personnels vivant avec un handicap vocal - L'Apbs propose la création de bourses de formation spécifiques

Ce 20 octobre, la communauté internationale va célébrer la journée dédiée au bégaiement. Au Sénégal, elle se fera à l'ile de Gorée avec comme thème : « le pouvoir de l'écoute ».

En prélude à cette rencontre, l' Association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal (Apbs) a fait part aux autorités de ses problèmes d'insertion dans le marché de l'emploi tout en leur proposant la création de bourses de formation spécifiquement destinées aux personnes en situation de handicap vocal.

Le secteur du numérique est devenu un pourvoyeur d'emplois. Beaucoup de projets sont orientés dans ce sens afin d'absorber plus de chômeurs. Cependant, certaines catégories sociales ne s'y retrouvent pas à cause de leur handicap qui devient un frein dans le choix des recrutés. Pour l'Association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal (Apbs), il est primordial de veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte.

« Les personnes vivant avec un handicap vocal, telles que les personnes bègues, doivent être pleinement intégrées dans cette dynamique de transformation » a fait savoir Mouhamadou Bachirou Dieng. Pour répondre aux nouveaux défis imposés par cette mutation, l'Apbs a proposé la création de bourses de formation spécifiquement destinées aux personnes en situation de handicap vocal. Des bourses qui viseraient à leur offrir une formation adaptée, couvrant des domaines stratégiques tels que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, et bien d'autres encore.

« L'objectif est de doter ces individus des compétences nécessaires pour se positionner comme des acteurs clés de l'économie numérique. Ces bourses permettraient d'ouvrir la voie à des opportunités d'emploi plus inclusives et à un accès équitable aux professions d'avenir, tout en les rendant compétitifs sur le marché du travail » a soutenu M. Dieng.

Et d'ajouter : « de plus, l'octroi de ces bourses serait un signal fort envoyé à l'ensemble de la société à savoir, celui d'une volonté d'inclusion active et proactive, où chacun a les moyens d'exploiter son potentiel et de contribuer à l'édification d'un Sénégal moderne et prospère. Nous appelons ainsi les autorités compétentes à mettre en place ces dispositifs de soutien pour faire en sorte que la révolution numérique ne soit pas une nouvelle frontière d'exclusion, mais bien un espace d'opportunités partagées ».

Pour l'Apbs, il est temps de placer l'inclusion au coeur du développement économique et social du pays, en permettant à toutes et à tous, sans distinction, d'être des acteurs de cette transformation historique. Pour y arriver, elle estime que cette insertion professionnelle inclusive doit passer par la révision et l'amélioration des programmes de formation.

A l'endroit du ministère de la formation professionnelle, Mouhamadou Bachirou Dieng a déclaré : « il est essentiel de mettre en place des programmes de formation adaptés, permettant aux personnes vivant avec un handicap de développer des compétences en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ces programmes doivent intégrer des modules spécifiques aux technologies émergentes et aux métiers de l'avenir, tout en tenant compte des particularités de chaque type de handicap ».

Rappelons que l'Apbs a pour but de promouvoir, développer et soutenir des projets matériels, intellectuels ou scientifiques ayant pour objet l'aide aux personnes bègues, de resserrer les liens de solidarité entre ses membres et favoriser des échanges entre eux par le biais de témoignages et de partage d'expériences au sein de groupes d'entraide mais aussi de mener entre autres, des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de lobbying en faveur des personnes bègues, auprès des parents des jeunes enfants, auprès des professionnels de la santé et de l'éducation, et surtout auprès des pouvoirs publics.

Pour cette présente édition de la journée mondiale du bégaiement qui sera célébrée ce dimanche, il est prévu selon les acteurs des séances de sensibilisation/formation des jeunes, un partage d'expériences, des mini conférences, des activités de thérapies de groupe avec des orthophonistes à l'ile de Gorée.