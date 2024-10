Tunisie: Centre de Tunis de la Ligue Arabe - Le Pr Taoufik Ilaoui à l'honneur

Rare spécialiste de la langue des pharaons (les fameux et mystérieux hiéroglyphes), le professeur Taoufik Ilaoui est aussi le président de la colonie tunisienne en Hollande.

C'est en effet aux Pays-Bas qu'il a publié récemment son ouvrage sur les hiéroglyphes qui a fait sensation et qui est rédigé dans la langue de Rembrandt. C'est peu dire qu'il s'agit d'une fierté tunisienne qui représente l'un des fleurons de notre pays en Europe.

D'aucuns le qualifient également d'exemple d'émigration heureuse et érudite. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue la grande œuvre de Taoufik Ilaoui L'hôpital de l'âme qui relate l'histoire de la philosophie et de la sagesse à travers des écrits anciens comme le latin et les hiéroglyphes et pour laquelle il a reçu tous les honneurs de la part des ambassades arabes aux Pays-Bas. L’œuvre est enregistrée à la bibliothèque de la Cour internationale de justice à La Haye.

Doté d'un extraordinaire sens de la communication et d'une grande modestie, Taoufik Ilaoui continue ses recherches en faisant avancer les découvertes sur cette langue d'un graphisme hermétique et qui continue à vivre malgré tout. Son actualité est tunisienne ces derniers jours puisque nous venons d'apprendre qu'il a rencontré le Dr Mohamed Salah Ben Aïssa, président du Centre de la Ligue des États arabes à Tunis, et que l'entretien a porté sur la situation des compétences tunisiennes établies en Europe, plus particulièrement en Hollande, où réside le professeur Ilaoui depuis plusieurs années. L'entretien a porté également sur la situation des membres de la colonie tunisienne avec laquelle il est en contact permanent. Bon vent !