Congo-Brazzaville: Parlement - Le gouvernement appelé à trouver des solutions à la situation actuelle

Le bureau de l'Assemblée nationale a auditionné, le 18 octobre, à Brazzaville près d'une dizaine de ministres, dont le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, sur la conjoncture difficile que traverse le pays actuellement.

Circonscrivant la séance de travail élargie aux présidents des groupes parlementaires et présidents des commissions permanentes, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a souligné la nécessité de faire face à la situation qui prévaut actuellement au Congo. « Une situation qu'il ne nous faut pas minimiser. C'est pourquoi nous avons eu à appeler les membres du gouvernement pour qu'ils puissent nous donner l'éclairage, les solutions sur la situation qui prévaut actuellement, ce qu'il y a à mettre en oeuvre. Il nous faut solutionner les problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui », a déclaré en substance le président de la chambre basse du Parlement.

En effet, pendant environ 7 heures, l'Assemblée nationale a auditionné, à huis clos, neuf ministres dont le premier d'entre eux a fait le point relatif à la conjoncture du pays. Parmi les ministres interpellés, il y a celui de la Santé, Gilbert Mokoki, sur les grèves au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville et dans les autres hôpitaux ; le ministre chargé des Transports, Honoré Sayi, sur les grèves à la Société de transport public urbain (STPU) et au Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) ; le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, sur la pénurie des produits pétroliers et la ministre chargée de l'Enseignement superieur, Delphine Edith Emmanuel, sur la grogne à l'université Marien-Ngouabi.

Emile Ouosso de l'Energie et de l'Hydraulique a, quant à lui, apporté des éclairages sur la pénurie d'eau et d'électricité à Brazzaville. Le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a donné aux députés des informations sur la situation actuelle du contrat liant la société Averda à l'Etat congolais, ainsi que l'insalubrité qui ronge Brazzaville et Pointe-Noire. Les ministres chargés respectivement des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, et du Budget, Ludovic Ngatsé, ont, de leur côté, peint la situation de trésorerie du pays.

Faisant le point de cette rencontre à la presse, le deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou, a rappelé que les membres du gouvernement ont répondu aux préoccupations soulevées par les députés et ont donné des pistes de solutions pour l'amélioration de la situation actuelle. « Les députés, à leur tour, ont invité le gouvernement à oeuvrer avec pragmatisme, sérénité et diligence pour soulager tant soit peu les problèmes de la population, particulièrement en ce qui concerne l'électricité, l'eau et le carburant. Ils ont aussi invité le gouvernement à accélérer la digitalisation des services de toutes les administrations, notamment les douanes et les impôts », a-t-il résumé, annonçant la poursuite des échanges en commissions et séances des questions orales avec débat.