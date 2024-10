Soudan: Le gouvernement soudanais accepte d'ouvrir les aéroports de Kassala, Dongola et El Obeid pour faciliter l'acheminement de l'aide

Port Soudan — Le gouvernement soudanais a accepté d'ouvrir les aéroports de Kassala, Dongola et Al-Obeid, en plus de l'aéroport de Kadugli, ce qui a été convenu entre le président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et le président de l'État du Soudan du Sud.

Le gouvernement a renouvelé son engagement à fournir toutes les facilités pour le flux de l'aide humanitaire et en fournissant tout ce qui pourrait aider à acheminer cette aide vers ceux qui en ont besoin dans tout le pays.

Ainsi, ce sont 6 aéroports à la disposition des organisations internationales, en plus de 7 traversées terrestres préalablement agréées.

Il convient de noter qu'une communication efficace a lieu ces jours-ci pour commencer à opérer des vols pour transporter l'aide humanitaire vers l'État du Kordofan du Sud via l'aéroport de Juba jusqu'à l'aéroport de Kadugli. Ainsi, le gouvernement du Soudan a rempli toutes les exigences relatives à l'entrée et au flux de l'aide humanitaire via air, terre et mer.

Toutes ces décisions découlent de la responsabilité et de la détermination du gouvernement à alléger les souffrances des citoyens. Le gouvernement appelle la communauté internationale à respecter son engagement de fournir une aide en nature et financière et à faire pression sur les rebelles pour qu'ils mettent fin à leurs actions inhumaines, comme l'arrestation d'employés d'organisations ou le siège et le bombardement de civils, comme cela se deroule depuis le troisième mois consecutif sur la ville d'El Fasher et dans d'autres villes soudanaises.\OSM