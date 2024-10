Soudan: La question de la dette chinoise envers le pays ne sera pas un obstacle à la coopération

Le gouvernement chinois a confirmé qu'il estime que la question de la dette chinoise envers le Soudan ne constituera pas un obstacle à la coopération économique et commerciale entre les deux pays, d'autant plus que la Chine et le Soudan sont des partenaires stratégiques.

L'ambassadeur de Chine au Soudan a déclaré dans une interview avec (SUNA) qui sera publiée ultérieurement que la question des dettes chinoises sur le Soudan est un problème persistant ces dernières années, indiquant l'existence d'un mécanisme bilatéral entre les deux pays et d'un comité conjoint pour travail technique afin d'aborder et suivre cette question vitale.

Il a noté que la visite du vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS, le commandant Malik Aggar, en Chine en novembre 2023, a permis d'aborder le dossier de la dette avec des responsables chinois, notant que ces discussions se poursuivront jusqu'à récemment et que ce dossier fera l'objet d'un suivi. .

Il a ajouté que la Chine est intéressée par le rôle régional du Soudan et apprécie la position du Soudan sur la question de Taiwan et les questions liées au dossier des droits de l'homme, soulignant que les deux pays continueront à échanger soutien dans les forums régionaux et internationaux pour servir les intérêts du people dans les deux pays.

L'ambassadeur a ajouté qu'il est arrivé au Soudan fin 2019, indiquant qu'il a observé le développement continu et les progrès des relations bilatérales indépendamment de l'évolution de la situation au Soudan, soulignant l'existence d'un désir et d'une volonté communs entre les deux pays de renforcer et développer leurs relations, sachant que les deux pays sont dans la même tranchée et sous le même toit.\OSM