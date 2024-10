Afrique: Le gouvernement égyptien - Notre Sécurité est la sécurité du Soudan et nous sommes responsables de notre frère en temps de crise

Port-Soudan — Le gouvernement égyptien a confirmé que la sécurité de l'Égypte est la sécurité du Soudan et vice versa.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Aty, a souligné que lorsque les Soudanais pensaient rester à l'écart du fléau de la guerre, ils se tournaient vers le coffre égyptien compatissant, soulignant que l'Égypte, en retour, n'avait pas tardé et avait reçu des centaines de milliers, et ce n'est pas un don, mais plutôt l'Egypte a porté la responsabilité du frère en temps de crise.

Dr Badr Abdel Ati, a expliqué vendredi à (Cairo News) que l'Égypte ne s'immisce pas et n'interviendra pas dans la vie privée du Soudan et qu'elle n'acceptera en aucun cas que le peuple soudanais soit pris pour cible par des sanctions ou des mesures militaires. moyens.

Il a déclaré : "Il n'est pas possible d'accepter aucune offre ni aucun mensonge sur le rôle égyptien promu par certaines parties soudanaises et non soudanaises", notant que ces mensonges ne peuvent pas non plus trouver de réponse, et qu'ils sont complètement irréalistes et faux.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que l'Égypte est le seul pays qui travaille sérieusement, sincèrement et impartialement pour mettre fin à la guerre en cours au Soudan, et oeuvre pour épargner au Soudan les dangers de la division et au peuple frère soudanais des dangers et des fléaux de la guerre.

Il a ajouté que l'Egypte a été l'un des premiers pays à accueillir toutes les forces politiques soudanaises, sans exception, et qu'en juillet de cette année, elle a fourni une atmosphère libre de toute interférence pour que toutes ces forces se réunissent pour la première fois après le déclenchement de la guerre. selon le témoignage du peuple soudanais.\OSM