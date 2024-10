Sénégal: Thierno Madani Tall appelle à la solidarité nationale au profit des sinistrés

Dakar — Le serviteur de la Hadara omarienne, Thierno Madani Tall, a lancé samedi à Dakar un appel à la solidarité au profit des populations touchées par les inondations provoquées par les débordements du fleuve Sénégal.

"J'invite les Sénégalais d'ici et de la diaspora à faire preuve de compassion et de solidarité envers les populations des régions de Kédougou, Tambacounda, Matam et Saint-Louis, touchées par les inondations", a déclaré le guide religieux en langue pulaar.

"Il est nécessaire que les Sénégalais se mobilisent pour venir en aide à ces populations qui vivent des moments difficiles et qui ont besoin de l'aide de tout le monde. Ces populations ont besoin de vivres, de médicaments, de matelas, de vêtements", a listé le guide religieux.

Il invite les personnes désirant répondre à cet appel à la solidarité à se rendre dans les différentes mosquées de Dakar pour donner leur contribution, notamment à la mosquée omarienne et la mosquée Massalikoul Djinane, ou dans les autres lieux de culte de l'intérieur du pays.

Thierno Madani dont les propos ont été traduits en français pour les journalistes, a invité les hommes d'affaires en particulier à se mobiliser autour de ce moment de solidarité nationale.

"J'appelle l'État à fournir plus d'efforts en mobilisant plus de personnel et de moyens", a-t-il plaidé.