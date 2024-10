Afrique Centrale: João Lourenço s'entretient avec Tshisekedi et Kagame

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a eu samedi un entretien téléphonique avec les Présidents Félix Tshisekedi, de la République démocratique du Cngo, et Paul Kagame, du Rwanda, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Concrètement, le Chef de l'État a discuté avec ses deux homologues des derniers développements dans le cadre des efforts déployés dans le cadre du Processus de Luanda, ainsi que des prochaines étapes visant à parvenir à une solution durable à la crise qui prévaut dans la région orientale de la République démocratique du Congo.

Lors de la 4ème réunion ministérielle, tenue à Luanda, le 12 de ce mois (octobre), sous la médiation de l'Angola, la RDC et le Rwanda sont parvenus à un accord sur les activités et les responsabilités contenues dans le Plan Harmonisé de Neutralisation des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et son désengagement.

Les parties ont mandaté les experts pour élaborer un plan détaillé de mise en oeuvre du Plan harmonisé, dont le rapport devrait être analysé lors de la prochaine réunion ministérielle à une date à convenir.

Les délégations étaient conduites par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie de la RDC, par Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda, et par Téte António, ministre angolais des Relations extérieures.

Au cours de la réunion, les trois ministres ont analysé les événements survenus depuis leur dernière session ministérielle, le 14 septembre 2024, et ont exhorté les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu du 4 août de cette année.