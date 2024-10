Ile Maurice: L'excellence dans l'organisation personnalisée des événements

Marie-Christine Giblot-Ducray, ancienne présidente des Disciples d'Escoffier d'Afrique du Sud, désormais présidente d'honneur de cette association internationale, et dynamique survivante d'un cancer colorectal, a lancé, en août dernier, à Maurice, sa société d'événementiel, Unique Exclusive Events. On fait le point avec elle sur cette nouvelle aventure.

D'abord, il faut bien le dire, Ma rie-Christine Giblot-Ducray, qui a toujours vécu à 100 à l'heure et qui a un carnet d'adresses à faire pâlir bon nombre de Very Important Persons d'ici et d'ailleurs, est une survivante de cancer. Son dernier examen de tomographie par émissions de positons, plus connu comme TEPScan, réalisé en septembre dernier à Johannesburg en Afrique du Sud, indique qu'il n'y a «au cune preuve de cancer résiduel ou récurrent et aucune preuve d'infiltration locale ou de métastases distantes.» En d'autres termes, elle est «cancer free». En recevant ce résultat, elle a bondi de joie.

N'étant jamais à court de projets, Marie-Christine Giblot-Ducray qui fait la navette entre Maurice, son pays natal, et l'Afrique du Sud, son pays d'adoption où elle a dirigé d'une main de maître, pendant 35 ans, son service-traiteur, le French Corner Catering Services et qui avait notamment décroché le contrat* de catering pour les Jeux Africains de 2011 au Mozambique et de 2015 au Congo-Brazzaville, cette Mauricienne de 73 ans, loin de faire son âge, a lancé en août dernier, à Maurice, une société d'événementiel, Unique Exclusive Events, dont elle ren force actuellement l'équipe.

En quoi Unique Exclusive Events se démarque-t-elle des autres entre prises du secteur ? «Je l'ai fait en Afrique du Sud et ce que je veux reconduire ici c'est l'excellence dans l'organisation personnalisée d'événements. Quand je parle d'événements, cela veut non seulement dire un service traiteur de haut niveau mais des conférences, des concerts et d'autres mani festations culturelles, des fiançailles, des mariages, des veillées mortuaires comme cela se fait en Afrique du Sud où les proches offrent un repas aux visiteurs. La vocation d'Unique Exclusive Events n'est pas que mauricienne. Elle est aussi régionale, africaine et internationale.»

Hyperactive, elle a continué, jeudi le passage de témoin de la présidence des Disciplines d'Escoffier d'Afrique du Sud au nouveau président, Ian Downie, par l'organisation d'un dîner pour 20 personnes à son domicile de Trou-aux-Biches.

Unique Exclusive Events organise d'ailleurs son premier grand évènement, le 9 décembre prochain. Il s'agira d'un dîner-conversation avec Stephen McGown, ancien banquier anglais naturalisé sud-africain, qui a été enlevé par les terroristes d'Al-Qaeda en 2011 alors qu'il faisait un «road trip» à moto au Mali et qui a été leur prisonnier pendant cinq ans et huit mois. C'est par le biais de Facebook qu'il a contacté Marie-Christine Giblot-Ducray. «Il a touché mon coeur», dit-elle.

Les deux ont alors convenu de ce dîner-conversation, qui aura lieu à Mon Choisy Le Golf. «A part le lieu que nous louons, tout sera fait par moi, y compris le menu», précise la fondatrice d'Unique Exclusive Events. Prix de la place pour ce dîner-conversation exceptionnel : Rs 7 500.

Marie-Christine Giblot-Ducray a bien d'autres projets dans sa besace mais préfère attendre le moment opportun pour les annoncer.