Togo: Des Pasteurs envoyés en mission près de leurs fidèles

Djagblé-19 Octobre 2024- Si elle est jusqu'alors, une commune vierge quant à l'enregistrement des cas de choléra, la Commune de Golfe 2, Bè Centre, entend le demeurer.

Pour ce faire, elle a engagé depuis un moment l'offensive pour organiser une meilleure prévention. C'est dans cette optique, qu'après les leaders communautaires il y a de cela plusieurs jours, la mairie de cette commune a décidé de mettre également à contribution les leaders religieux. Ainsi, ce Samedi, le Maire intérimaire et lui-même pasteur, Edoh Komi, appuyé par la Direction préfectorale de la Santé de la préfecture du Golfe, est allé à la rencontre de ses pairs regroupés au sein de la FEMIT (Fédération des Eglises et Missions du Togo), se trouvant sur le territoire communal de Golfe 2.

Principal message apporté à ces derniers, selon le Directeur préfectoral de la Santé, Dr Koffi Agbétiafa, « nous avons parlé de choléra, nous savons que le choléra est là, le choléra tue. Et nous leur avons dit, qu'actuellement, au cours de leur culte, qu'ils sacrifient deux minutes seulement sur leur célébration pour délivrer ce message sur le choléra. 1, le choléra est là au Togo, 2 le choléra tue, 3, pour se prévenir contre le choléra, il faut toujours se laver les mains avec de l'eau saine, et du savon, avant de manger, 4, il faut toujours protéger ses aliments contre les mouches et les poussières, 5, il faut toujours boire de l'eau saine. On se dit, si nos pasteurs sacrifient deux minutes sur leur période de culte et délivrer ce message-là, à ses fidèles, nous pensons que l'objectif de cette réunion est atteint ».

%

Quant à Pasteur Edoh Komi, il a situé la rencontre dans la suite logique de la lutte contre le choléra. « La rencontre de ce jour avec les pasteurs de la commune, c'est dans la suite logique de la lutte contre le choléra. Le choléra existe, le choléra tue, alors il faut que les leaders religieux relayent l'information dans leurs congrégation et, étant donné que les fidèles, les membres ont confiance en leurs leaders, le message peut passer rapidement et les dispositions seront prises pour qu'ensemble nous puissions vaincre cette épidémie », a-t-il informé. Et, a poursuivi l'élu local, « nous voulons un Golfe 2 sans choléra. C'est dans cette logique que nous nous trouvons et c'est ce qui nous amène à rassembler les couches et les sensibiliser afin qu'ils soient nos porte-paroles dans leurs communautés respectives pour contre-attaquer cette maladie ».

Dr Agbétiafa, salué l'opportunité à lui offert de parler du mal avec ces religieux. « C'est une opportunité très intéressante parce que la grande majorité de la population togolaise va prier Dieu quelque part ; fait partie d'une congrégation religieuse. On est aujourd'hui très content que la Mairie de Golfe 2 a pu réunir pour nous les pasteurs qui sont des hommes de Dieu, qui sont venus pour prendre un certains nombres d'informations à notre niveau.

Ces messages, ils iront les relayer au niveau de leurs fidèles et nous sommes sûrs que, quand les fidèles vont écouter les hommes de Dieu, en lesquels ils ont déjà confiance et qui vont à la suite des messages de Dieu donner aussi ce message-là, nous pensons que ce serait plus efficace que ça soit les pasteurs qui donnent ce message à leurs fidèles de lutte contre le choléra, que ça soit nous plutôt personnel de santé. La confiance est beaucoup plus entre fidèles et pasteurs que, entre fidèles et médecins que nous sommes. Si possibles que les autres communes pourraient s'inspirer de ça. Nous avons reçu les instructions d'être toujours disponibles en cas de sollicitation », a-t-il enfin dit.

S'il n'y a toujours pas de cas dans Golfe 2, le Maire intérimaire promet, « nous continuons sur cette lancée pour maintenir cette virginité ».