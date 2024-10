Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Octobre2024

Sénégal : Guerre au Liban - Bassirou Diomaye Faye accueille un groupe de 117 Sénégalais rapatriés à Dakar

Dans la soirée du samedi 19 octobre 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a accueilli un groupe de 117 Sénégalais rapatriés du Liban. À l’heure arrivée à l’aéroport Blaise Diagne de Diass, le chef de l’État était présent pour les accueillir et leur souhaiter la bienvenue, tout en leur adressant sa solidarité pour leur vécu de moments tragiques avec la guerre. En effet, les Sénégalais vivant au Liban ont demandé et obtenu de l’État un rapatriement suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays avec la guerre entre Israël et le Hezbollah. En les accueillant, le chef de l’État leur a exprimé un message de solidarité (Source : adakar.com)

Guinée Equatoriale : Ambassade du Gabon Équatoriale - Oligui Nguema visite le chantier de construction

Le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite sur le chantier de construction de la future ambassade de la République gabonaise en Guinée Équatoriale, a-t-on appris. En marge de sa participation à la 25ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Ceeac), le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué une visite sur le chantier de construction de la future ambassade de la République gabonaise en Guinée Équatoriale. (Source : alibreville.com)

Mali : Transition- Les colonels promus recevront leurs attributs de généraux ce lundi

Une cérémonie de remise des attributs des nouveaux généraux nommés au sein de l'Armée malienne à titre exceptionnel lors du conseil des ministres du mercredi 16 octobre dernier, aura lieu ce lundi 21 octobre 2024 sous la haute présidence du général d'armée, Assimi GOÏTA, président de la transition. Cette cérémonie a lieu en présence du Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA, Chef du Gouvernement, précise un document dont abamako.com a eu accès.(Source :abamako.com)

Niger : Diplomatie - Deux nouveaux ambassadeurs présentent les copies figurées de leurs lettres de créance

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des nigériens à l’extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré, a reçu le vendredi 18 octobre 2024, les copies figurées des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d’Allemagne et d’Algérie accrédités auprès de la République du Niger. Il s’agit du Dr Oliver Schnakenberg, nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne, et de M. Saadi Ahmed, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République démocratique et populaire d’Algérie. (Source :Anp)

Rca : Après les pluies diluviennes- Les risques d’inondations se multiplient

En Centrafrique, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Bangui ces dernières semaines ont fait des victimes et d’importants dégâts matériels. Ces drames, qui ne sont malheureusement pas les premiers du genre, mettent en lumière la nécessité d’une action urgente pour limiter les risques d’inondations dans le pays. (Source :Rfi)

Guinée : Gouvernance - Un autre décret du Doumbouya attaqué devant la Cour Suprême

Un autre décret du Général Mamadi Doumbouya fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour Suprême. Il s’agit de l’acte portant « attribution de pouvoirs de nomination des présidents des Conseils de district et de quartier » aux gouverneurs de Régions. Les forces sociales de Guinée qui sont à l’origine de cette saisine dénoncent le « silence » des sages de la Cour Suprême sur sa plainte, qui n’a pas connu de suite depuis un an. Le recours de ce regroupement d’associations de la Société civile vise à demander « l’annulation pour abus de pouvoir » dudit décret.( Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Ouagadougou et la Coalition islamique militaire contre le terrorisme (Cimct) établissent un partenariat bilatéral

Du 13 au 18 octobre 2024, les Forces Armées Nationales ont reçu la visite d’une délégation de la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme, conduite par son secrétaire général, le général de corps d’armée mohammed Ben Saïd Al Mughaidi. Au cours de cette visite de travail de cinq jours, la délégation saoudienne a échangé avec le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants (Mdac). Il a été question du partenariat bilatéral entre les deux parties et de la façon dont nos forces combattantes peuvent être appuyées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. (Source : burkina24)

Cameroun : Démantèlement d’un réseau macabre- Trois suspects interpellés

Trois individus ont été arrêtés il y a quelques jours au quartier Mvan, à Yaoundé, en possession des restes humains complets d’une personne. Âgés de 25 à 30 ans, ces suspects venaient de Maroua, dans la région de l’extrême-Nord. Leur interpellation a mené les enquêteurs du service des recherches judiciaires et de la lutte contre le grand banditisme jusqu’à la localité de Pouss, un village situé dans l’arrondissement de Maga, département du Mayo-Danay. Sur place, les autorités ont découvert un véritable cimetière profané, avec près de 30 tombes violées. Selon les premières investigations, les ossements volés, d’une valeur estimée à six millions de F, étaient destinés à être vendus à un acheteur expatrié. Ces restes humains auraient pour fonction d’être transformés en une drogue de synthèse, connue sous le nom de « caillou », dont chaque gramme se négocie à 75 000 F sur le marché noir. (Source : Camroon tribune)

Côte d’Ivoire : Parc national de la Comoé - Un second aéronef ultra léger motorisé renforce la surveillance aérienne

La mission annuelle de contrôle et de maintenance des aéronefs de surveillance par le constructeur, Micro Aviation SA - qui appuie l’Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) en matière d’entretien et de maintenance des aéronefs - a été réalisée du 4 au 10 octobre 2024. Cette activité intervient à la faveur du montage et de la mise en service du second aéronef ultra léger motorisé (Ulm) acquis dans le cadre de la mise en œuvre du contrat qui lie les deux parties. Le vol de contrôle réalisé dans la foulée a été jugé satisfaisant au regard du rapport transmis à l’Autorité de nationale de l’aviation civile (Anac) dans le cadre du processus d’obtention du Certificat de navigabilité de l’aéronef. (Source : fratmat.info)

Togo : Investissements - Une délégation marseillaise en prospection

La capitale togolaise accueille depuis mercredi 16 octobre, une délégation marseillaise en prospection. La mission, composée d’opérateurs économiques, vise à explorer au Togo, des opportunités de coopération dans divers secteurs. Ces investisseurs membres de la communauté économique Africalink ont échangé avec les opérateurs économiques togolais, et ont été entretenus sur les avantages offerts par les infrastructures. Entre autres, le port de Lomé et la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) (Source : alome.com)