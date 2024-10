Ethiopie: Plus de 31 000 Éthiopiens deviennent des codeurs certifiés dans le cadre du programme de formation « Cinq millions de codeurs ».

Addis Abeba — Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Mola, a indiqué que plus de 31 000 citoyens ont jusqu'à présent terminé avec succès un programme de formation au codage mené dans le cadre de l'initiative de formation « Cinq millions de codeurs éthiopiens » et ont été certifiés.

Plus de 246 000 Éthiopiens ont désormais suivi le programme de formation à travers le pays. Il a noté cela lors de l'examen des performances de 100 jours de l'exercice 2017, auquel a assisté le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Mola, a dévoilé que depuis que la réforme a été pleinement mise en oeuvre, le travail d'ouverture du marché a été renforcé et il a mentionné qu'une reprise est observée dans tous les secteurs économiques.

Selon le ministre, le nombre d'investisseurs étrangers et nationaux engagés dans l'information et la technologie, en particulier dans le secteur de la numérisation, a considérablement augmenté.

La mise en oeuvre complète de la réforme dans le pays a créé une demande croissante et stimulée, a-t-il expliqué.

Une attention particulière a été accordée à l'initiative de formation « Cinq millions de codeurs éthiopiens », qui a été lancée pour accroître les connaissances des Éthiopiens en matière de technologie numérique et pour résoudre les problèmes, a-t-il souligné.

Ainsi, plus de 246 000 citoyens se sont inscrits et participent à la formation, et 31 000 d'entre eux ont été certifiés.

Les jeunes qui se forment en tant que codeurs et les startups qui sont engagés dans le secteur technologique et qui ont un potentiel créatif seront soutenus de manière particulière, a-t-il assuré.

Une orientation a également été définie pour se concentrer sur l'adaptation et le développement des technologies, en réduisant progressivement les technologies importées, a-t-il ajouté.