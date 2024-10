Sénégal: Une marche à Dakar pour la fin de la guerre au Liban et à Gaza

Dakar — Une centaine de personnes, citoyens sénégalais et libanais, ont marché samedi à Dakar pour demander la fin de la guerre au Liban et dans la bande de Gaza.

Sur le thème de "la paix et la justice", ils ont marché du rond-point de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, publique) à la porte du millénaire, à l'appel de la diaspora libanaise au Sénégal.

Ils brandissaient des drapeaux sénégalais et libanais et arboraient des t-shirts portant l'inscription "Stop au génocide".

Des chants en arabe et des slogans tels que "Libérez le Liban ! Libérez Gaza !" ont rythmé cette marche dont le but est de lancer un appel pour l'arrêt des bombardements israéliens au Liban et à Gaza.

"Cette marche pacifique a pour but d'unir nos voix et de lancer un appel urgent pour la fin de la guerre au Liban et à Gaza", a déclaré Zohair Zaidan, chargé de lire une déclaration à la presse.

Il a évoqué les destructions d'infrastructures, de foyers et de vies humaines causées par ce conflit qui dure depuis plusieurs mois.

"Ces vies perdues sont celles d'innocents, de familles, de nos frères, de nos soeurs, de femmes et d'enfants qui méritent de vivre en paix, loin de la terreur et du fracas des armes", a-t-il lancé sous le regard triste des manifestants.

Cette marche est également organisée pour dénoncer "le génocide", "la "tragédie" et "l'injustice" dont souffrent les peuples palestinien et libanais, ont indiqué les organisateurs.

"La guerre au Liban et à Gaza est non seulement une tragédie sans nom, mais elle est aussi un génocide et une injustice humaine", a fustigé M. Zaidan.

Les manifestants ont appelé à "un cessez-le-feu immédiat et durable".

"Nous demandons, en tant que citoyens du monde et en tant que Sénégalais, un cessez-le-feu immédiat et durable", a-t-il dit, ajoutant que les solutions militaires "n'ont jamais résolu" les longs conflits comme celui du Proche-Orient.

Les participants à la marche, par la voix de Zohair Zaidan, ont exigé le respect et l'application des résolutions de l'ONU "au détriment du gouvernement israélien".

Ils ont dans le même temps appelé les gouvernements européens, "complices de ce silence assourdissant et hypocrite", à faire preuve de "responsabilité et d'humanité".

L'ancien ministre Mamadou Diop Decroix, présent à la marche, a rappelé les liens anciens entretenus par le Sénégal, le Liban et la Syrie. "Donc, tout ce qui frappe le Liban frappe le Sénégal, et tout ce qui frappe le Sénégal frappe le Liban", a-t-il soutenu.

L'ambassadeur de Liban au Sénégal, Sami Haddad, a remercié les autorités sénégalaises, les organisateurs de la marche pacifique et tous les participants.