Congo-Kinshasa: Lubero - La société civile de Bapere salue les avancées des opérations conjointes FARDC-UPDF

Les opérations militaires menées actuellement dans le secteur de Bapere, territoire de Lubero (Nord-Kivu) par la coalition FARDC-UPDF répondent aux attentes de la population, a attesté la société civile locale samedi 19 octobre à Radio Okapi.

« Nous sommes en train de comprendre qu'il y a une bonne évolution des opérations conjointes militaires FARDC-UPDF dans le secteur de Bapere, parce qu'il y a une avancée significative du rétablissement de l'autorité de l'Etat et de la paix dans la zone", a témoigné le président de la société civile de Bapere, Samuel Kagheni.

Selon lui, il reste seulement à faire un ratissage pour neutraliser totalement l'ennemi et mettre aux massacres dans la région.

Il appelle cependant cette coalition à fournir beaucoup plus d'effort pour neutraliser la rébellion ADF et la population à collaborer avec son armée pour un retour de la paix le plutôt possible:

"Nous appelons les militaires AFRDC et UPDF de fournir encore plus d'efforts et neutraliser cet ennemi de la paix. Et à la population d'être vigilante. Nous devons mutualiser nos forces pourque la paix revienne dans le secteur de Bapere ».

C'est depuis le mois de juin que les attaques des rebelles ADF ont commencé dans le secteur de Bapere, causant plusieurs morts et des déplacements de la population.