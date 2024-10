Afrique: L'Angola accueille un tournoi international de MMA en 2025

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a confirmé vendredi, à Luanda, que le pays organisera un tournoi d'arts martiaux mixtes (MMA) en avril 2025.

Se confiant à la presse, après la réception du lutteur angolais Demarte Pena, au siège du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD), le ministre a déclaré que le tournoi amateur aboutirait à un combat professionnel de l'athlète, si l'agent et la société promotrice le permettent.

Toujours à propos de Demarte Pena, le ministre a reconnu qu'il est reconnu dans le monde et le MINJUD travaille pour qu'il soit une référence au niveau national.

"C'est nous qui devons honorer Pena et non l'inverse, car il a déjà fait pour le pays ce qu'un athlète aurait dû faire et maintenant il revient au pays de rendre à l'athlète ce qu'il mérite", a-t-il déclaré.

Concernant les préoccupations de Pena, qui demande de l'aide, le ministre a réitéré que son département ministériel continuent à travailler et qu'ils résoudront bientôt le problème.

"Pour nous, c'est une fierté que Pena possède de nombreux trophées de ce genre", a-t-il conclu.

Demarte Pena, à son tour, s'est réjoui, une fois de plus, de la reconnaissance dans son pays, c'est pourquoi il attend avec beaucoup d'intérêt ce qu'il a discuté avec le ministre.

Durant son séjour à Luanda, il a promis de soutenir la Fédération Angolaise des Arts Martiaux Mixtes (FAMMA), et en tant que patriote, il se sent obligé d'offrir un trophée au Président de la République, João Lourenço.

Sur le point de commencer à concourir à l'UFC, Pena a confirmé que le ministère promet de faire un peu plus, c'est pourquoi il trouve très gratifiant d'être à ce niveau, de faire plus pour le pays et vice versa.

L'Angolais Demarte Pena a présenté sa médaille d'or, récemment remportée aux championnats du monde d'Abu-Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.