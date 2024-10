Afrique: L'Angola participe au Festival international du film de Londres

Luanda — Cinq films angolais ont été projetés samedi, dans la salle "septième art" de West Norwood Picturehouse, dans le cadre du Festival international du film panafricain de Londres.

Selon un communiqué, il s'agit des films "For Jade", de Baruch Nsangu, " The Barber", de Ngouabi Silva, "Nayola" (animation), de José Ribeiro, et les documentaires "Mona Wazediwa", de Henrique Sungu, et "Ondjélua", d'Eurico Pereira.

Invitée à s'adresser à l'assistance, la consule générale d'Angola à Londres, Luzia Dias dos Santos, a remercié les organisateurs pour l'initiative et a considéré comme très gratifiant le choix du pays ainsi que le thème du Festival.

Le Festival international du film panafricain de Londres, ouvert du 18 au 25 octobre, a décidé, pour cette édition 2024, de choisir « l'Angola » comme thème central de l'événement, pour mettre en valeur la production cinématographique réalisée par les Angolais de la diaspora.

La diplomate a souligné que l'événement est une opportunité pour faire connaître le potentiel des produits culturels angolais et pour échanger des idées sur le présent, le passé et l'avenir du cinéma angolais, du point de vue de la diaspora.

Il s'agit d'un événement cinématographique annuel organisé dans la capitale du Royaume-Uni, organisé par London International Pan African Film Festival, dans le but de promouvoir le cinéma africain et de permettre au public de découvrir le cinéma de chaque pays africain et de la diaspora.

Après avoir mis en valeur la République Démocratique du Congo dans la première édition, cette année, un gros plan sur la République d'Angola a été mis en avant, appelé « Angola Focus », pour permettre la diffusion et la promotion de l'image et de la culture de l'Angola auprès du public britannique.