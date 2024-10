Angola: Une ministre d'État considère le Forum des femmes de haut niveau comme historique

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, a considéré, samedi, à Luanda, la tenue du Forum de Haut Niveau des Femmes de la Région des Grands Lacs et du continent en général comme historique.

A la fin de l'événement, la ministre d'État a déclaré que la réunion avait permis un débat intense sur diverses questions, échangeant des expériences et réaffirmant la nécessité pour les femmes de participer efficacement au processus de paix et de sécurité nationale. Elle a déclaré que le forum avait marqué une étape cruciale vers la paix et qu'elles seraient en mesure de dynamiser et de passer de l'aspiration à la réalité.

Maria do Rosário Bragança a remercié le Président João Lourenço pour avoir accepté que la province de Luanda accueille ce forum soutenu par l'Union africaine.

Selon la ministre d'État, le succès du forum se mesurera aux résultats pratiques de l'après-forum. Elle s'est dite convaincue que la détermination des femmes perdurera et permettra d'inverser la situation difficile qui conduit au retard et entrave le développement et la prospérité des peuples de la région des Grands Lacs.

Selon Maria do Rosário Bragança, les femmes ont réussi à surmonter les obstacles et sont la force motrice d'une Afrique prospère, unie et indivisible, c'est pourquoi elle espère que les graines semées pour la fin du conflit armé grandiront et transformeront les peuples.

La ministre d'État a dit qu'avec le forum elles ont écrit une page très importante dans l'histoire de la contribution des femmes de la région à la construction de la paix et au privilège d'avoir réussi à réunir les principales protagonistes du continent africain.