Angola: L'agriculture améliore l'alimentation des détenus

Huambo — Le directeur provincial du Service de Migration et des Étrangers (SME) de Huambo, le commissaire à la migration Hermenegildo Lacachi a reconnu aujourd'hui, à Chicala-Cholohanga, qu'investir dans l'agriculture contribue de manière substantielle à améliorer l'alimentation des détenus.

Intervenant à l'ouverture de l'année agricole 2024-2025 dans le système pénitentiaire de Huambo, en tant que représentant du délégué local de l'Intérieur, Manuel Gonçalves, le commissaire à la migration a déclaré qu'il s'agit d'un projet qui se développe et est notable ces derniers temps, avec l'exploration du potentiel de la zone, ainsi que l'engagement de son personnel.

Pour cette raison, il a encouragé la direction du Service Pénitentiaire à poursuivre cette action extrêmement importante, car elle converge les actions économiques, celles de réhabilitation et de réduction de l'oisiveté des détenus, vers une resocialisation pour la prévention du crime.

Il a conseillé au personnel de s'engager davantage dans l'ambitieux projet agricole et de continuer, avec le même esprit de sacrifice, à rendre le Service Pénitentiaire autosuffisant, en termes de produits ruraux et à améliorer l'alimentation de la population carcérale et au-delà.

Hermenegildo Lacachi a souligné que la production agricole dans le système pénitentiaire est aujourd'hui est visible, car elle présente des niveaux d'organisation et de développement acceptables, grâce à l'implication de ses principaux acteurs, en mettant l'accent sur le Gouvernement et d'autres partenaires qui fournissent un soutien matériel et moral, à faire du rêve une réalité.

%

Se confiant à l'Angop, le directeur du Bureau de l'Agriculture et Forêt de la province de Huambo, António Camuti, a réitéré la nécessité de continuer à fournir un soutien moral et matériel, pour maintenir durable le projet, visant à améliorer la qualité de vie des détenus et à réduire les dépenses que le gouvernement réalise en faveur de ce segment.

Il a dit que cela fait quelques années que le Service Pénitentiaire a cessé d'acheter des produits comme le maïs, les haricots, les patates douces et les pommes de terre, ainsi que les légumes, suite à la mise en oeuvre de ce projet, qui contribue à la resocialisation des prisonniers.

Pour la campagne agricole 2024/2025, ils travailleront sur 150 hectares de terres à Bailundo, Cambiote et Sambo, où ils attendent une récolte de 490 tonnes de produits divers, contre les 199 tonnes de la récolte précédente.

La campagne impliquera 420 détenus.