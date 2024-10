Afrique Centrale: L'UA salue la tenue du Forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs

Luanda — L'envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, a dressé samedi, à Luanda, un bilan positif du Forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs.

Intervenant au terme des travaux qui ont duré deux mois, Bineta Diop a déclaré que les objectifs définis avaient été atteints, car les femmes ne peuvent pas attendre et ont exprimé leur disponibilité à contribuer à une paix effective dans la région.

Elle a souligné que lors du forum, les femmes ont averti que si elles ne sont pas incluses dans les espaces de résolution des conflits dans la région, elles le feront à leur manière, c'est pourquoi elles agissent maintenant avec cette réunion.

Par ailleurs, Bineta Diop a remercié le Président de la République d'Angola, João Lourenço, d'avoir ouvert les portes de l'Angola en tant que médiateur, afin que les femmes puissent s'unir pour contribuer à ce processus.

Selon la dirigeante, les femmes du Rwanda et de la RDC vont repartir et garantir qu'elles contribueront à la paix dans les deux pays et qu'elles s'assiéront à la même table pour trouver des solutions et des actions.

Elle souhaite que les conclusions de l'événement soient adoptées officiellement, comme document de référence pour la paix et qu'il soit utile pour ses générations jusqu'à ce que la paix soit atteinte.

Durant les deux jours, les femmes ont évoqué, entre autres sujets, « La situation humanitaire et sécuritaire à l'Est de la RDC et dans la région », « L'impact économique du conflit sur les femmes de la région », «Les mécanismes pour l'éradication de la violence basée sur le genre dans le contexte des conflits» et «Le renforcement de la consolidation de la paix transfrontalière et formation de coalitions de femmes».