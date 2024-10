Gabon: Du nouveau à REAGIR - Renouvellement des organes centraux au sein du parti

Le parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR) a procédé au renouvellement de ses organes centraux, ce samedi 19 octobre 2024 à son siège de Libreville. La cérémonie a été présidée par Guy Roger Aurat Reteno, président par intérim de cette formation politique. Les nouveaux membres du bureau quant à eux, pour la plupart, ont été installés par le Secrétaire Exécutif, Jean Valentin Leyama et bien d'autres responsables.

Ils sont une vingtaine de membres qui pour certains, ont été nouvellement nommés et d'autres confirmés pour intégrer les organes centraux du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR). Le renouvellement des organes centraux a pris en compte le rajeunissement et l'approche genre du parti. Le rajeunissement, qui selon, Jean Valentin Leyama, Secrétaire Exécutif, va préparer la relève et l'approche genre, pour marquer un certain équilibre homme-femme au sein de cette formation politique.

Tout en félicitant toutes celles et tous ceux qui ont été promus, Guy Roger Aurat Reteno, Président par intérim, a rassuré les membres, partisans et sympathisants de REAGIR quant au aux choix opérés. "Le choix des hommes et des femmes que nous avons mis aux postes des organes centraux, sont des experts dans leurs domaines de compétence. Ils savent de quoi il sera question pour permettre à REAGIR d'être une force de proposition", a-t-il mentionné dans son intervention.

%

Le renouvellement des organes centraux de REAGIR marque une nouvelle étape stratégique pour investir le terrain lors des joutes électorales à venir. "Le bureau exécutif a procédé à une réorganisation qui s'inscrit dans deux directions. La première, le rajeunissement, c'est-à-dire, l'arrivée des jeunes. Et le deuxième, l'approche genre. C'est le lancement d'une nouvelle dynamique qui va se déployer sur le terrain pour faire vivre le parti et permettre d'être au rendez-vous pour les échéances à venir", dira Jean Valentin Leyama, Secrétaire Exécutif du parti.

Les échanges électorales de 2025 arrivent à grand pas. Les responsables du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction pensent déjà aux stratégies pour investir le terrain sur toute l'étendue du territoire national. Avec le rajeunissement et l'approche genre au sein des organes centraux, c'est le rende-vous qui est pris pour toutes les joutes électorales à venir.