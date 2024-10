Ile Maurice: Bataille purement rodriguaise

Les électeurs de Rodrigues voteront pour la deuxième fois en deux ans le 10 novembre. Ils avaient été appelés aux urnes le 27 février 2022 pour élire 12 candidats sous le système first- past-the-post et cinq autres sous le système proportionnel, qui siègent désormais à l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR). Ces électeurs seront appelés à choisir, cette fois, deux députés pour l'Assemblée nationale afin de représenter Rodrigues, la 21e circonscription.

Les partis présents à l'ARR ont déjà présenté aux Rodriguais leurs candidats alors que Nicolas Von Mally, leader du Mouvement Rodriguais (MR) fera connaître les participants de son parti aujourd'hui. La surprise est venue de l'Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR). Francisco François, leader de ce parti, avait annoncé, lors d'une conférence de presse à Maurice, en septembre de l'année dernière, qu'il ne serait pas candidat à ces élections générales. Tout le monde croyait alors qu'il allait viser le poste de chef commissaire. Or, il sera bel et bien de la course.

(32 986 électeurs à Rodrigues seront appelés à élire deux députés.)

Toutefois, Buisson Léopold, député de la 21e circonscription depuis 2014, ne sera pas de la partie. Il a cédé sa place à Roxana Collet. De l'autre côté, l'Alliance Libération, composée du Front patriotique rodriguais (FPR), du PMSD-Rodrigues, de l'Union du peuple de Rodrigues (UPR) et du Mouvement Militant Rodrigues (MMR), a posé son choix sur Jacques Edouard et Dianette Henriette-Manan. Cette dernière est membre de l'UPR alors que Jacques Edouard est le candidat représentant le FPR. Il est important de noter que le PMSD de Maurice n'a aligné aucun candidat comme l'avait annoncé son leader, Xavier-Luc Duval, le 1er juin dernier et répété à maintes fois ensuite. Cette annonce n'avait pas plu au PMSD-Rodrigues, qui est membre de l'Alliance Libération et encore moins à l'OPR, qui disait que le PMSD n'avait pas à s'ingérer dans la politique rodriguaise.

Les électeurs, au nombre de 32 986, alors qu'ils étaient 30 399 en 2019, devront élire deux députés. Toutefois, il est bon de savoir qu'exceptionnellement, cette circonscription avait eu quatre députés aux élections de 2000 et 2005. Alex Nancy et Serge Clair étaient les deux élus de l'OPR en 2000, mais lors de l'attribution des best loser seats, la commission électorale avait nommé Christian Léopold et Nicolas Von Mally comme député en raison du pourcentage des votes obtenus par ce dernier. Pratiquement, le même scénario s'était répété en 2005. Alex Nancy et Robert Spéville étaient les élus alors que Christian Léopold et Nicolas Von Mally étaient déclarés best losers.

D'ici au 11 novembre, on saura si les électeurs rodriguais confirmeront leur choix fait en 2022 quand ils avaient voté pour les candidats de l'Alliance Libération, une coalition conclue après l'enregistrement des partis et alliances ou s'ils voteront pour l'OPR qui domine les élections générales depuis 1982. Il n'y a eu que le MR de Nicolas Von Mally qui y a fait exception en 2010.