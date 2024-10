Soudan: Le Ministre fédéral de la Culture inspecte le site du Parc de la Paix à Kassala

Kassala — Le ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Gerham Abdel gader accompagné du ministre du Développement social, vice-gouverneur de Kassala, M. Omar Osman Adam, et du ministre de l'Éducation et orientation dans l'État, M. Maher Al-Hussein ont visité le site proposé pour l'établissement du projet 'Parc de la Paix' et les modalités du projet le 'Village Patrimoine du Soudan' financé par le 'British Council' Conseil Cultrelle Britanique' et mis en oeuvre par la société 'Mallinson pour la geni et l'Architecture', en plus de la tenue de l'atelier technique communautaire pour inaugurer le projet 'Parc de la Paix', qui vient dans le cadre du projet de préservation du patrimoine culturel soudanais vivant.

Le projet vise à préserver le patrimoine ainsi qu'à animer le tourisme dans l'État de Kassala, car c'est l'un des États riches en composantes touristiques du pays.

Le directeur de l'Administration générale du tourisme, M. Qasim Ajeeb, a donné des éclaircissements sur les dispositions prises pour mettre en oeuvre le Parc de la Paix.

Il a souligné l'intégration des rôles entre les parties concernées afin que le projet émerge de manière optimale et atteigne les objectifs souhaités.\ OSM