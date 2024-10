Soudan: Les forces armées saluent l'adhésion du chef de la milice FSR, Kaikal, dans ses rangs

Les Forces armées ont salué le parti pris du chef de la milice terroriste Daglo, Abu Agla Kaikal, et d'un grand groupe de ses forces, envers les forces armées après leur avoir révélé la fausseté des affirmations du terroriste Daglos. et leurs collaborateurs, et qu'ils ne sont que des outils bon marché pour faire adopter un programme criminel international et régional visant à détruire la terre, la population et les capacités du pays.

Les Forces armées saluent cette démarche courageuse et confirment que leurs portes resteront ouvertes à tous ceux qui se rangent aux côtés de la nation et de ses forces armées. Nous renouvelons également la grâce du Président du Conseil Transitoire de Souveraineté CTS et Commandant en chef des armées pour tout rebelle qui se range du côté de la nation et rend compte au commandement militaire le plus proche dans toutes les régions du Soudan.