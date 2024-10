Soudan: Conseil Transitoire de Libération - Le pays est sur la voie du redressement

Port-Soudan — Le Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan Conseil de Transition a confirmé que l'État soudanais est en train de se remettre du cancer de la milice Forces de Soutien Rapide-FSR, qui a épuisé le pays et porté préjudice aux citoyens, soulignant les développements sur le terrain et les victoires remportées par les forces armées, les forces conjointes et les forces assistantes ont continuellement progressé sur tous les axes du centre et de l'ouest du pays.

Al-Sadiq Khamis Brango, secrétaire général du mouvement, a déclaré dans une déclaration à la SUNA qu'il y avait des développements positifs au niveau diplomatique en faveur du Soudan, soulignant l'intention du Conseil de Paix et de Sécurité africain (UA-CPS) d'ouvrir un bureau de suivi à Port-Soudan, qui constituent des indicateurs positifs dans la question du restitution de l'adhésion du Soudan à l'Union africaine.

Brango a ajouté que l'Egypte joue un rôle actif au sein des institutions de l'Union africaine et a coordonné les récentes actions du (UA-CPS) vers le Soudan, et que cette affaire a nui à la milice -FSR et l'a amenée à accuser l'Egypte.

Brango a noté que les conditions humanitaires dans la ville d'El Fasher, dans l'État du Darfour Nord, sont difficiles et que le siège d'El Fasher est toujours en place, appelant à davantage de pression sur la milice -FSR, à l'intérieur et à l'extérieur, pour briser le siège d'El Fasher.