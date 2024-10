Afrique: L'ancienne Présidente du Libéria appelle à l'engagement des dirigeants africains

Luanda — L'ancienne Présidente du Libéria, Ellen Johnson, a appelé samedi, à Luanda, les dirigeants africains à s'engager continuellement dans la pacification de la région des Grands Lacs.

Pour Ellen Johnson, qui s'exprimait en marge du Forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, cet engagement doit être exprimé par tous les dirigeants du continent, qu'ils soient hommes ou femmes.

Elle a néanmoins reconnu que les femmes jouent un rôle fondamental dans la réalisation de cet objectif.

"Si nous regardons les participants, nous pouvons voir que beaucoup de femmes sont des leaders et beaucoup d'entre elles jouent un rôle de premier plan dans le processus de paix dans leur pays", a déclaré Ellen Johnson.

Toutes les femmes, a-t-elle poursuivi, sont engagées en faveur de la paix et souhaitent toutes avoir une voix plus active dans leur pays, car elles se battent en général pour la sécurité et la pacification de l'Afrique.

La lauréate du prix Nobel de la paix a également souligné que les femmes sont bien préparées, elles sont fatiguées de simplement parler et veulent agir pour parvenir à la paix.

D'autre part, Ellen Johnson a exprimé sa reconnaissance au Président de la République d'Angola, João Lourenço, pour son rôle exceptionnel dans la promotion de la paix, de la cause des femmes et pour la solidarité dont il fait preuve.

Le Forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, qui s'achève ce samedi, rassemble des personnalités éminentes de la scène politique et sociale africaine, dans le but de débattre et de proposer des solutions aux défis auxquels sont confrontés les femmes et les enfants, notamment dans les zones de conflit.