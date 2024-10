Maroc: La place de la femme marocaine au cinéma est désormais solidement établie (réalisatrice)

Tanger — La réalisatrice et scénariste Meryem Jabbour a affirmé que la place de la femme marocaine dans le domaine cinématographique est désormais solidement établie, à l'instar d'autres domaines tels que la politique et l'économie où elle a réalisé de nombreux succès.

Dans un entretien accordé à la MAP en marge de la 24ème édition du Festival national du film (FNF) de Tanger, Mme Jabbour a souligné qu'il est désormais évident que la femme marocaine s'est distinguée dans les domaines culturel, artistique et cinématographique, ajoutant que de nombreuses réalisatrices, scénaristes et productrices se sont imposées grâce à leur talent, leur ambition et leur professionnalisme.

Les œuvres cinématographiques des femmes se distinguent par une créativité particulière en mettant souvent l'accent sur des thématiques sociales et humaines issues de la réalité quotidienne, a-t-elle dit.

Dans ce sens, la jeune réalisatrice a noté que les créations artistiques féminines possèdent une touche unique empreinte de sensibilité féminine, ce qui leur permet de connaître un succès remarquable et singulier par rapport aux autres productions artistiques.

La cinéaste a, par ailleurs, indiqué que la place des femmes dans le domaine cinématographique est principalement reflétée par leur participation aux compétitions officielles, toutes catégories confondues, de grands festivals tels que le FNF, ainsi que par leur forte présence au sein des jurys.

Mme Jabbour a saisi cette occasion pour encourager les jeunes talents à faire preuve de patience, d'ambition et de détermination afin d'atteindre leurs rêves et objectifs, soulignant l'importance de se former dans le domaine artistique et d'acquérir une expérience sur le terrain.

La réalisatrice et scénariste Meryem Jabbour participe à la compétition officielle des courts-métrages de fiction et de documentaire avec son oeuvre cinématographique intitulée "Silent Sighs" qui met en lumière la souffrance des personnes atteintes d'autisme.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival national du film de Tanger (18-26 octobre) s'annonce comme un événement captivant qui saura tenir en haleine les cinéphiles au cours des prochains jours.

Avec une sélection variée et riche de films nationaux, cette manifestation mettra en avant non seulement les œuvres contemporaines, mais aussi les créations novatrices qui illustrent la diversité du septième art.