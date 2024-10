Angola: Benguela s'attend à une augmentation de la production agricole durant la campagne 2024/25

Caimbambo — Benguela prévoit récolter plus de 500 mille tonnes de produits divers durant la campagne agricole 2024/25, ouverte ce vendredi, dans la municipalité de Baimbambo.

En 2023, la province avait récolté environ 400 mille tonnes dans ses dix municipalités.

Se confiant à la presse, le directeur du Bureau provincial de l'Agriculture et de la Pêche, Leiland da Costa, a annoncé la préparation de 390 mille hectares (ha), où travailleront près de 156 mille familles paysannes. "Nous sommes optimistes, car nous avons fait un grand effort pour préparer cette campagne", a déclaré le responsable.

Concernant l'appui institutionnel, il a indiqué que plus de cinq mille tonnes d'intrants avient été distribuées, notamment des engrais, des semences et des outils agricoles, pour garantir que les familles aient la capacité de produire et de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Leiland da Costa a souligné comme nouveauté cette année la production de riz et de blé, cultures qui s'adaptent facilement dans les municipalités de Caimbambo et Ganda. "Nous avons déjà réalisé les expériences et nous pensons avoir réussi à produire ces deux cultures à un bon niveau dans notre province", a-t-il fait savoir.

Selon la source, 30 familles impliquées dans la production de ces céréales ont déjà été identifiées, principalement dans le sud de la province, y compris Caimbambo, raison pour laquelle elle a été choisie pour lancer la campagne agricole de cette année.

%

« La municipalité de Ganda, par exemple, est très bien préparée pour la production de blé et nous y retournerons bientôt pour voir les résultats, a-t-il promis.

A cette occasion, une Foire des produits agricoles a été organisée, où étaient représentées les dix municipalités de la province de Benguela, chacune mettant en valeur ses produits agricoles.

Outre les légumes, les agrumes et autres, des produits chimiques destinés à protéger les cultures contre les insectes, tels que des pesticides, des fongicides, des insecticides, entre autres, étaient également exposés à la foire.