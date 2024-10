Angola: Cuito organise une marche contre le cancer du sein

Cuito — Des milliers de personnes, principalement des femmes, ont participé aujourd'hui, dans la ville de Cuito, province de Bié, à la marche nationale de solidarité en faveur des victimes du cancer du sein.

La marche s'est déroulée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, qui a lieu ce samedi 19 octobre, et a été promue par la Fondation des femmes contre le cancer du sein, en partenariat avec le Gouvernement de Bié.

L'événement, qui s'est déroulé sous le thème «Restez informé et agissez pour prévenir», visait à sensibiliser, à prévenir et à diagnostiquer précocement le cancer du sein, de l'utérus et de la prostate.

La présidente de la Fondation des femmes contre le cancer du sein, Eulália Rocha Silva Pinto, a déclaré qu'elle continuerait à promouvoir des actions de sensibilisation à travers le pays, visant à sauver davantage de vies humaines.

La gouverneure par intérim de Bié, Alcida de Jesus Camatele Sandumbo, a remercié cette fondation pour promouvoir cette activité dans cette province, qui pourrait encourager les gens à consulter régulièrement leur médecin pour les soins préventifs.

Les données publiées vendredi indiquent que 1 955 personnes, pour la plupart des femmes, ont reçu un diagnostic, depuis 2022, de différents types de cancer à travers le pays, par la Fondation Femmes contre le cancer du sein.

Ce nombre provient de plus de neuf mille personnes assistées par la fondation, qui ont cherché à connaître leur état de santé, dans le cadre de mesures préventives.

Parmi ces personnes, quatre ont été diagnostiquées avec un cancer du sein, déjà en phase terminale, et sont décédées, et une avec un cancer de l'utérus, qui est en cours de traitement.

La marche a commencé près du stade Eucaliptos et s'est terminée près du commandement provincial. Des députés à l'Assemblée nationale, des membres du Gouvernement, des représentants des partis politiques siégeant au Parlement, des organismes de défense et de sécurité, des fonctionnaires, des femmes de différentes couches sociales et des membres de la société civile en général y ont également participé.