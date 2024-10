Afrique: Mondial féminin U17 - Le Nigeria surclasse l'Équateur et se qualifie pour les quarts de finale

République dominicaine 2024™ continue de sourire aux Super Flamingos du Nigeria. Après une entrée remarquée avec une victoire éclatante contre la Nouvelle-Zélande (4-1), les Nigérianes ont de nouveau brillé, cette fois en dominant largement l'Équateur sur un score sans appel de 4-0 lors de leur deuxième match du tournoi. Grâce à cette nouvelle démonstration de force, les jeunes Nigérianes ont validé leur billet pour les quarts de finale de la compétition, poursuivant ainsi leur parcours impressionnant.

Dès les premières minutes de la rencontre, le Nigeria a imposé un pressing intense, obligeant l'Équateur à reculer et à défendre sans relâche. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'ouverture du score est finalement venue à la 28e minute grâce à Shakirat Moshood. La jeune attaquante nigériane, déjà en vue lors du premier match, a parfaitement exploité une erreur défensive de l'Équateur pour ouvrir la marque. Ce but a permis au Nigeria de prendre l'avantage avant la pause, un avantage qu'elles allaient rapidement consolider en seconde période.

Harmony Chidi, qui s'était déjà illustrée par ses dribbles et ses courses effrénées, a creusé l'écart à la 54e minute en inscrivant un but d'une grande classe. Ce but a récompensé les efforts constants de la jeune star nigériane, qui a été élue joueuse du match pour sa prestation remarquable. Le festival offensif s'est poursuivi lorsque Peace Effiong a ajouté un troisième but à la 66e minute, portant le score à 3-0. Les Équatoriennes, dépassées dans tous les compartiments du jeu, n'ont pas su réagir.

Le Nigeria ne s'est pas contenté de gérer son avance, et dans les dernières secondes du temps additionnel, Moshood a frappé à nouveau (90'+6), scellant ainsi définitivement le sort du match avec un doublé personnel.

Avec cette victoire sans appel, les Super Flamingos se qualifient pour les quarts de finale avant même leur dernier match de groupe, profitant du match nul entre la République dominicaine et la Nouvelle-Zélande pour assurer leur place parmi les huit meilleures équipes du tournoi. Cette qualification est d'autant plus méritée que les Nigérianes ont su dominer leurs adversaires de bout en bout, en montrant non seulement des qualités offensives impressionnantes, mais aussi une défense solide dirigée par la gardienne Christiana Uzoma, qui n'a pas concédé de but lors de cette rencontre.

Avec une qualification en quarts de finale désormais acquise, le Nigeria pourra aborder son dernier match de groupe avec une certaine sérénité. Toutefois, les Flamingos chercheront sans doute à poursuivre sur cette dynamique victorieuse afin de renforcer leur confiance en vue des phases à élimination directe, où elles figureront désormais parmi les favorites du tournoi.