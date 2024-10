Sénégal: Cancers - Le district de Louga a dépisté plus de 1000 femmes en octobre (médecin-chef)

Louga — Plus de 1000 femmes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus dans le district sanitaire de Louga durant le mois d'octobre, a révélé, samedi, docteur Sitor Ndour, médecin-chef dudit district.

"Le mois d'octobre est un tremplin pour sensibiliser, mais la lutte doit se poursuivre tout au long de l'année. Rien qu'en ce mois d'octobre, nous avons dépisté plus de 1000 personnes des cancers du col de l'utérus et du sein, alors que le reste de l'année, nous peinons à en atteindre 500", a-t-il déclaré.

Il s'adressait aux journalistes à l'issue d'une journée de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein, organisée par l'association "Bokk Montagne", qui regroupe des habitants du quartier Montagne à Louga, dans le but de sensibiliser la population et d'offrir un accès facilité au dépistage de ces cancers.

Le docteur Sitor Ndour a appelé "à prolonger les efforts de sensibilisation au-delà du mois d'octobre".

"Nous avons débuté la campagne au centre de santé de Louga, puis nous avons étendu nos actions à plusieurs communes, notamment Bédienne, Niomré et Kelle Guèye, pour toucher le plus grand nombre possible", a-t-il relevé.

Il a insisté sur "l'importance de maintenir une vigilance continue dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, au-delà du mois d'octobre".

%

Le district de Louga "dispose d'un appareil de thermoablation, une technologie qui permet de traiter en quelques secondes les lésions précancéreuses détectées lors du dépistage", a signalé son médecin-chef.

"Aujourd'hui, nous avons détecté deux cas de cols de l'utérus suspects, mais heureusement, aucun cas avancé de cancer n'a été décelé pour le moment", a-t-il informé, ajoutant que "grâce à la thermoablation, ces lésions pourront être traitées sur place, sans besoin de transfert à Dakar".

Il s'est félicité de "l'engagement communautaire incarné par l'association Bokk Montagne et d'autres partenaires qui ont œuvré pour la réussite de cette campagne".

Salif Sow, coordonnateur de l'association "Bokk Montagne", a déclaré que "l'objectif initial de cette journée était de dépister une centaine de femmes, mais plus de 200 personnes ont répondu à l'appel"

"L'importance de cette journée, c'est de permettre aux femmes, à nos sœurs, à nos nièces et aux habitants du quartier de se faire dépister, car nous connaissons les ravages de ces maladies dans notre société", a ajouté Salif Sow.

En collaboration avec le médecin-chef, l'association "Bokk Montagne" prévoit d'organiser d'autres journées de dépistage avant la fin du mois d'octobre.