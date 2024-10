interview

Le président de l'association des stagiaires et étudiants burkinabè à Pékin en République populaire de Chine, Amos Franck Sawadogo a accordé une interview au quotidien Sidwaya. Etudiant en Master en informatique option « génie logiciel » à Beijing Institute of Technology, il s'est installé depuis 2018 en Chine. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les avantages d'étudier en Chine, les conseils aux étudiants aspirant à poursuivre leurs études dans le pays.

Comment est organisée la communauté estudiantine burkinabè en Chine ?

La communauté estudiantine burkinabè en Chine est répartie dans presque toutes les grandes villes de la République populaire de Chine. Nous avons également un groupe WeChat (réseau social en Chine) qui nous permet de rester constamment en contact. Il est important de souligner que la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina et la Chine ne date que de six ans. De plus, la pandémie de COVID-19 a retardé la mise en place d'un bureau général. Cependant, nous travaillons activement à le constituer dans les plus brefs délais afin de bâtir une communauté forte, dynamique et solidaire.

Comment avez-vous fait pour bénéficier d'une bourse chinoise ?

Chaque année, depuis la reprise des relations diplomatiques, la République populaire de Chine offre des bourses d'excellence pour des études supérieures de niveau Licence, Master et Doctorat. J'ai donc postulé et j'ai été retenu pour un cycle de Licence en 2018. J'ai de nouveau postulé pour mon cycle de Master qui a débuté en septembre 2023 pour une période de deux ans. Il faut noter que c'est une bourse qui couvre les frais de scolarité et nous donne droit à une allocation mensuelle.

Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux étudiants burkinabè qui souhaitent poursuivre leurs études en Chine ?

Aux étudiants burkinabè qui souhaitent poursuivre leurs études en Chine, je les conseillerai de bien se préparer avant de venir. A cet effet, ils peuvent s'informer sur la culture, les coutumes et le mode de vie en Chine. Ils peuvent également apprendre quelques bases de la langue chinoise qui seront très utiles pour faciliter leur intégration.

En plus, ils doivent choisir judicieusement leur programme et leur université. Pour cela, ils devront faire des recherches approfondies sur les différentes universités et programmes disponibles. S'assurer que l'université qu'ils choisissent est reconnue et réputée dans le domaine qu'ils souhaitent étudier. De nombreuses bourses d'études sont disponibles pour les étudiants internationaux en Chine, y compris celles offertes par le gouvernement chinois. Ces bourses peuvent couvrir les frais de scolarité, l'hébergement et offrir une allocation mensuelle. Tout cela contribue grandement à alléger la charge financière.

Ils doivent se préparer à un environnement académique exigeant parce que les études en Chine peuvent être rigoureuses. Donc, ils doivent être prêts à travailler dur et à s'adapter à un système éducatif qui peut être différent de celui auquel ils sont habitués. Un autre conseil très capital, ils doivent s'adapter à la vie en Chine. La vie en Chine peut être très différente de celle au Burkina.

Je leur demande d'être ouverts d'esprit et prêts à s'adapter à un nouvel environnement. Le fait de participer à des activités culturelles et sociales peut les aider à s'intégrer et ainsi, ils pourront mieux apprécier leur expérience. Une fois en Chine, ils devront respecter les lois et règlements du pays. Cela passe par une familiarisation avec les lois et règlements chinois et s'assurer de les respecter.

Cela inclut les règles de l'université, les lois locales et les régulations concernant les visas et l'immigration. En suivant ces conseils, ils seront mieux préparés pour tirer le meilleur parti de leur expérience éducative en Chine.

Existent-ils des avantages à poursuivre ses études en Chine ?

Oui. Il existe plusieurs avantages à poursuivre ses études en Chine. De prime abord, la Chine offre une large gamme de programmes académiques dans de nombreux domaines, avec des universités réputées dans divers secteurs. Comparé à d'autres destinations d'études internationales, le coût de la vie en Chine peut être relativement abordable, surtout si l'on considère les grandes villes où se trouvent de nombreuses universités.

Etudier en Chine peut ouvrir des portes vers des opportunités de carrière dans un marché de l'emploi en pleine croissance, avec des perspectives d'emploi accrues dans divers secteurs économiques. Vivre en Chine offre également une immersion culturelle unique, permettant aux étudiants d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir une riche histoire et de s'engager dans une société en pleine évolution.

Etant donné que la Chine attire des étudiants du monde entier, cela offre une opportunité unique de développer un réseau international qui peut être bénéfique tout au long de la carrière professionnelle. Notons que la Chine est à la pointe dans de nombreux domaines technologiques et scientifiques, ce qui offre aux étudiants l'accès à des infrastructures de recherches et à des laboratoires de classe mondiale.

Vivre et étudier dans un pays étranger comme la Chine encourage le développement personnel, l'indépendance et la capacité à s'adapter à de nouvelles situations et cultures. En résumé, poursuivre ses études en Chine peut être une expérience enrichissante sur le plan académique, culturel et professionnel, offrant des avantages tangibles qui peuvent avoir un impact positif à long terme.

Comment se fait l'intégration des nouveaux étudiants ?

L'intégration des nouveaux étudiants burkinabè en Chine est facilitée par l'accueil chaleureux et le soutien actif des anciens. Dans chaque ville, il y a généralement des événements d'accueil où les anciens offrent des conseils sur la vie quotidienne et les études en Chine et favorisent le réseautage avec d'autres membres de la communauté burkinabè et souvent des contacts locaux. Le rôle des anciens va au-delà de l'intégration sociale, incluant un soutien académique précieux et un accompagnement continu pour aider les nouveaux étudiants à s'adapter à leur nouvel environnement et à réussir dans leurs études.

Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants burkinabè en Chine et particulièrement à Pékin ?

Les étudiants burkinabè en Chine, notamment à Pékin, rencontrent plusieurs défis qui peuvent inclure la barrière de la langue, l'adaptation culturelle et le choc culturel. Le Mandarin, souvent utilisé dans l'enseignement et la vie quotidienne en Chine, peut représenter une difficulté initiale pour les nouveaux arrivants. De plus, s'acclimater à un système éducatif différent et à des normes sociales diverses peut être complexe.

Les différences alimentaires et climatiques, ainsi que l'éloignement familial, peuvent également influer. Néanmoins, nous bénéficions d'une communauté solidaire et d'un soutien mutuel entre compatriotes, ce qui contribue à atténuer ces défis et à favoriser la réussite académique et personnelle en Chine.

L'ambassade du Burkina à Pékin est-elle informée de vos problèmes et que fait-elle pour vous accompagner ?

L'ambassade du Burkina à Pékin joue un rôle essentiel en tant que point de contact pour les étudiants burkinabè en Chine, offrant un soutien consulaire et diplomatique. Elle est informée des défis rencontrés par les étudiants burkinabè, notamment en matière de visas, de documents officiels et de situations d'urgence. L'ambassade facilite également la communication avec les autorités chinoises et fournit des conseils sur les procédures administratives et les services disponibles. En cas de besoin, elle peut intervenir pour résoudre des problèmes spécifiques et garantir le bien-être des étudiants burkinabè pendant leur séjour en Chine.

Quelles sont les filières d'études des étudiants burkinabè en Chine ?

Les étudiants burkinabè en Chine poursuivent diverses filières d'études, reflétant une large gamme de domaines académiques disponibles dans les universités chinoises. Parmi les filières populaires figurent les sciences de l'ingénieur (comme le génie civil, la mécanique, électrique), les sciences économiques et commerciales, la médecine et les sciences de la santé, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les sciences naturelles telles que la biologie et la chimie. Les programmes en gestion, en finance et en commerce international sont également recherchés.

A la fin des études, les étudiants burkinabè retournent-ils au bercail pour mettre leurs compétences au service de la Nation ou s'intègrent-ils dans la vie professionnelle chinoise, quel est l'avantage selon le cas ?

A la fin des études en Chine, certains choisissent de retourner au Burkina pour mettre leurs compétences au service de la Nation, contribuant ainsi au développement économique, social et technologique du pays. Cela peut renforcer les capacités locales dans des secteurs clés et soutenir la croissance nationale à long terme. D'autres étudiants décident de s'intégrer dans la vie professionnelle en Chine. Travailler en Chine peut offrir des avantages tels que l'accès à des technologies de pointe, des opportunités de carrières internationales, et une exposition à des marchés globaux. Cependant, cela peut aussi présenter des défis liés à l'adaptation culturelle et à la concurrence sur le marché du travail chinois. Le choix entre retourner

au Burkina ou rester en Chine dépend souvent des aspirations personnelles, des opportunités professionnelles disponibles et des priorités individuelles de chaque étudiant. Dans les deux cas, l'expérience acquise en Chine, que ce soit en termes de connaissances techniques, de compétences linguistiques ou de compréhension interculturelle, peut être un atout précieux pour leur carrière future, que ce soit au niveau local ou international.

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un appel à contribution pour l'effort de paix aux Burkinabè de l'intérieur et de la diaspora. Que pensez-vous de cette initiative et quel a été l'apport des étudiants burkinabè de Chine ?

L'initiative du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, appelant à la contribution des Burkinabè de l'intérieur et de la diaspora pour l'effort de paix est louable et montre une reconnaissance de l'importance de l'engagement de tous les citoyens dans la construction d'un avenir pacifique pour le Burkina. Cela témoigne d'une volonté de mobiliser toutes les forces vives du pays, y compris celles à l'étranger, pour faire face aux défis sécuritaires et socio-politiques actuels.

En ce qui concerne les étudiants burkinabè en Chine, des initiatives de collecte de fonds et de sensibilisation ont été organisées, notamment par l'association des stagiaires et étudiants burkinabè à Pékin. Nous avons ainsi pu en mai 2023, grâce à la générosité des membres de toute la communauté estudiantine burkinabè en Chine, mobilisé des fonds estimés à 8 000 yuans soit environ 680 000 F CFA qui ont été transmis à l'ambassade du Burkina en Chine pour témoigner de notre soutien patriotique.

Nous comptons encore organiser d'autres collectes dans la mesure du possible. L'appel à contribution lancé par le président de la Transition est une occasion pour tous les Burkinabè, y compris ceux à l'étranger comme en Chine, de jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir plus stable et prospère pour leur pays.