Cote d'Ivoire: Convention africaine du développement humain - L'édition 2024 met l'accent sur la diversité, l'inclusion et le bien-être

La deuxième édition de la Convention africaine du développement intégral de l'humain (CADIH) s'est ouverte le 17 octobre 2024 et se terminera le 18 octobre à l'hôtel Novotel d'Abidjan-Marcory. Cette édition est placée sous le thème principal : « Diversité, inclusion et bien-être des collaborateurs ». Elle est organisée par le Cabinet Consulting Focus. Ce rendez-vous se veut une lucarne pour promouvoir la diversité, l'inclusion et le bien-être des collaborateurs, des éléments clés pour des performances inégalées des organisations et pour un développement intégral en Afrique.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Tchomnou Raphael, commissaire général de l'événement, a souligné l'importance de cette rencontre, qui vise à promouvoir le développement des compétences en gestion de la diversité, de l'inclusion et du bien-être des collaborateurs. L'objectif est, à travers cette initiative, de réduire le burnout et les risques psychosociaux au sein des organisations, d'élargir les réseaux professionnels et d'améliorer le taux de rétention des talents. La rencontre contribue également à développer des stratégies adaptées pour renforcer la performance organisationnelle et favoriser la croissance économique sur le continent. Elle sensibilise aussi les participants aux concepts clés ainsi qu'à leurs applications en Afrique, contribuant ainsi à un développement humain intégral.

Les panelistes, notamment M. Souleymane Traoré, président du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, et Mme Diabaté Mariam, directrice de Diam Partners, ont indiqué que le capital humain constitue un défi majeur pour le développement des organisations. Le bien-être des collaborateurs est donc essentiel, avec la mise en place de dispositifs d'écoute et de gestion des talents, ainsi que des parcours professionnels attractifs. Ces éléments sont indispensables pour permettre aux individus de maximiser leur contribution à la performance des organisations. Ils ont également souligné l'importance de créer des réseaux interpersonnels favorisant un climat de paix et d'épanouissement au sein des structures.

Plusieurs thématiques seront abordées durant cet événement, notamment : « Stratégies pratiques pour une meilleure inclusion et l'égalité des chances au sein des organisations » ; « Santé mentale au travail : Quelles stratégies pour un environnement de travail sain ? » ; et « Que coûte l'absence de bien-être des employés à nos organisations ? ».