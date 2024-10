Burkina Faso: Promotion de la paix et du dialogue social - La FEME rassure de ses prières

Une délégation gouvernementale, conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu une visite de courtoisie à la Fédération des églises et missions évangéliques , le vendredi 18 octobre 2024, à Ouagadougou.

Les missions gouvernementales de mobilisation des Burkinabè pour la reconquête de l'intégrité du territoire national se poursuivent. Le vendredi 18 octobre 2024, une délégation ministérielle, conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu une visite de courtoisie à la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME), à Ouagadougou.

En plus du ministre d'Etat, la délégation était composée des ministres de l'Administration territoriale et de la Mobilité Emile Zerbo, de l'Action humanitaire et de la Solidarité Nandy Somé et du chef du département des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi Roland Somda.

Le chef de la délégation a confié être venu transmettre le message de reconnaissance et d'hommage du chef de l'Etat à la FEME pour les actions entreprises visant à consolider la cohésion sociale. « La FEME a toujours prêché un message de paix, de fraternité et d'entente entre tous les filles et fils du Burkina Faso, indépendamment de leur appartenance ethnique et religieuse. Et c'était l'occasion de lui traduire la reconnaissance du Président du Faso pour cette action », a-t-il soutenu.

Au-delà de ce message d'hommage, il s'est agi aussi, selon le ministre d'Etat, de lancer un appel encore à plus de résilience et d'engagement pour la reconquête du territoire national.

« Notre pays est dans une situation difficile, mais l'espoir est permis. Car, une phase décisive des actions de reconquête de notre territoire et de notre souveraineté va s'engager. Dans cette dynamique, nous avons besoin non seulement de l'engagement de tous, mais surtout d'une mobilisation totale aux côtés de nos forces combattantes afin de relever ce défi d'affirmation de notre pleine souveraineté. », a-t-il souhaité.

Travailler à la cohésion sociale

Le ministre Ouédraogo s'est dit satisfait du résultat des échanges avec les responsables de la Fédération. « La FEME nous a rassuré de toutes ses prières mais aussi de son engagement à faire en sorte que tous les Burkinabè puissent, comme un seul homme, se mobiliser pour une victoire rapide sur tous nos ennemis qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur », s'est-il réjoui.

De son côté, la FEME, à travers son président Henri Yé, a salué la démarche de la délégation dépêchée par le Président du Faso, Ibrahim Traoré.

« Il est important que nous puissions rebondir lorsqu' un malheur nous arrive. Nous devons toujours travailler à la cohésion sociale et à mieux vivre ensemble », a-t-il insisté.

Pour le retour de la paix au Burkina Faso, Henri Yé a laissé entendre que la FEME privilégie la veille spirituelle. « Notre première arme, c'est la prière. Nous prions beaucoup et demandons l'intervention de Dieu. Avant tout, c'est Dieu qui a créé ce monde et les solutions ne pourront venir que de lui.

Nous devons d'abord aller vers Dieu, ensuite nous organiser pour être sur le terrain », a-t-il préconisé.