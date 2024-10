Sénégal: Membre de la coalition Samm Sa Kaddu, l'opposant Bougane Gueye Dany a été arrêté

Interpellé samedi 19 octobre à Bakel pour « refus d'obtempérer », l'opposant politique sénégalais Bougane Gueye Dany devrait être présenté au procureur de Tambacounda ce lundi 21 octobre, selon son avocat. Son arrestation intervient à quatre semaines seulement des élections législatives anticipées du 17 novembre auxquelles celui-ci est candidat.

L'arrestation de l'opposant Bougane Gueye Dany est intervenue samedi 19 octobre à la mi-journée dans l'est du Sénégal. Il est alors un peu plus de 13 heures quand le cortège d'une dizaine de voitures dans lequel il se trouve est arrêté à quelques kilomètres de Bakel, une ville située à 600 kilomètres à l'est de Dakar, la capitale.

Les images de l'interpellation qui circulent depuis sur les réseaux sociaux montrent que celle-ci a eu lieu à l'occasion d'un échange musclé entre trois leaders de la coalition de l'opposition Samm Sa Kaddu - dont Bougane Gueye Dany - et des gendarmes. On y voit ensuite l'homme politique appréhendé, la chemise déchirée.

Une interpellation qui intervient à quatre semaines seulement des législatives anticipées

Dans un communiqué, la gendarmerie explique que Bougane Gueye Dany, qui a été placé en garde à vue pour « refus d'obtempérer », a forcé un barrage alors qu'elle lui avait demandé de « marquer un arrêt momentané » destiné à laisser passer le convoi du présidentBassirou Diomaye Faye venu, comme lui, rendre visite à cette région dévastée par de graves inondations.

Mais pour Me El Hadj Diouf, l'avocat de Bougane Gueye Dany, il s'agit d'« un communiqué mensonger ». La coalition Samm Sa Kaddu, qui exige sa libération, dénonce, quant à elle, « avec la plus grande fermeté cette atteinte grave à la liberté de circuler sur l'ensemble du territoire sénégalais », tandis que le défenseur des droits humains Alioune Tine appelle au dialogue à un moment où « les relations entre l'opposition et le pouvoir se dégradent de jour en jour ».

À quatre semaines des élections législatives anticipées du 17 novembre, Bougane Gueye Dany avait décidé de se rendre dans la région de Bakel en compagnie de deux autres candidats de sa coalition pour aider les victimes des intempéries.