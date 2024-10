Afrique du Nord: Algérie-Tunisie - Des relations fraternelles et une volonté commune de préserver la sécurité et la stabilité de la région

Alger — Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a affirmé, dimanche, que son pays entretenait des relations fraternelles avec l'Algérie, relevant que les deux pays partagaient une volonté commune de construire un avenir basé sur l'intérêt mutuel et la préservation de la sécurité et de la stabilité de la région.

Au sortir de l'audience que lui a accordée le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre tunisien a déclaré: "J'ai transmis au Président de la République les salutations de son frère le Président Kaïs Saïed, et je lui ai renouvelé ses félicitations à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lui souhaitant ainsi plein succès ainsi que progrès et prospérité pour le peuple algérien frère".

Le ministre tunisien des Affaires étrangères a également informé le Président de la République de la teneur de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, au cours de laquelle, a-t-il dit, "il a été question du développement des relations fraternelles sur la base d'intérêts communs et mutuels, ainsi que de la préservation de notre sécurité nationale".

Le ministre tunisien a relevé avoir eu l'occasion "de bénéficier des orientations du Président de la République sur tout ce qui se rapporte à la préservation des relations historiques entre les deux pays, sur la base des efforts communs avec le Président Kaïs Saïed et de leur vision harmonieuse pour renforcer les piliers de la sécurité et de la stabilité dans notre région, tout en aspirant à un avenir meilleur pour nos peuples".

"J'ai écouté avec une grande attention les orientations du Président de la République concernant l'élan de solidarité qui a toujours caractérisé les relations entre les deux pays", a-t-il conclu.