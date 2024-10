Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés concernant plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés, portant entre autres sur les mesures relatives aux bourses des étudiants et des enseignants-chercheurs des Ecoles supérieures du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdellah, les mesures de régulation et de suivi des opérations d'importation, ainsi que les préparatifs en cours pour la réalisation d'une importante oeuvre cinématographique sur l'Emir Abdelkader.

Après présentation par le Premier ministre des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, et suite aux différents exposés de Mesdames et Messieurs les ministres, le président de la République a donné les instructions et orientations suivantes :

Concernant un exposé commun des ministres du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture sur la veille sur la pénurie:

- Monsieur le Président a perçu un relâchement chez certains, soulignant la nécessité pour tous de se ressaisir et de déterminer les

%

responsabilités, par fidélité aux missions assignées vis-à-vis du citoyen qui doit être la préoccupation majeure de chaque fonctionnaire public.

- Il a enjoint au gouvernement de procéder à une révision radicale de la règlementation régissant la commercialisation du produit national pour le citoyen, à travers l'élaboration d'une loi consacrant un système de plafonnement des prix, via des décrets, lorsqu'il s'agit de prix

déraisonnables des produits de saison.

-Monsieur le président de la République a ordonné au Gouvernement et aux instances de contrôle y compris les organes de sécurité de faire preuve d'une extrême vigilance, d'intensifier et de porter, au plus haut point, le contrôle, en plaçant les produits agro-alimentaires et les médicaments au cœur des priorités.

Concernant un exposé sur les mesures de régulation et de suivi des opérations d'importation:

- Monsieur le Président a ordonné de ne pas interdire les opérations d'importation des matières premières utilisées dans la chaîne de production

et les industries vitales. Le reste des opérations d'importation est soumis à une autorisation préalable.

- Monsieur le Président a affirmé que l'Algérie n'a jamais interdit et n'interdira pas l'importation. Or, elle y recourt seulement si besoin est,

dans le but de promouvoir la production nationale et de protéger ses réserves financières, ce qui est à même de conforter son économie et de préserver sa stabilité.

Concernant les mesures relatives à la bourse des étudiants et des enseignants-chercheurs aux Ecoles supérieures du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah:

- Le Conseil des ministres a approuvé les mesures relatives à la bourse des étudiants et des enseignants-chercheurs aux Ecoles supérieures du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah.

-Monsieur le Président de la République a précisé que ce projet constituait un acquis pour l'Algérie et pour sa sécurité nationale, étant l'objectif suprême de la création du pôle scientifique et technologique.

-Monsieur le Président a affirmé que ces mesures prises en faveur des étudiants du pôle scientifique et technologique constituaient un encouragement pour les futurs cerveaux, chargeant le ministre de l'Enseignement supérieur d'assurer un accompagnement continu.

- L'association effective du ministère de la Défense nationale à cette vision stratégique pour préserver et défendre les fondements du pays.

Concernant un exposé sur les préparatifs pour la réalisation d'une importante oeuvre cinématographique sur l'Emir Abdelkader:

- Monsieur le Président a donné instruction pour le lancement d'un appel d'offres international pour la production et la réalisation, en vue de

conférer à cette oeuvre une dimension universelle, vu la haute symbolique que représente l'Emir Abdelkader, de par son parcours dans 'édification de l'Algérie contemporaine et son rayonnement international, outre tous ses efforts consentis pour la protection des minorités à travers le monde.

- Monsieur le président de la République a ordonné d'ouvrir la voie aux compétences cinématographiques algériennes et mondiales, en tenant compte du contenu convenu dans le cahier de charges.

A la fin de la réunion, certains exposés inscrits à l'ordre du jour ont été ajournés, pour enrichissement.