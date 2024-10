Algérie: Début des festivités du 50e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs sahraouis

Les festivités marquant la célébration du 50ème anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) ont débuté dimanche, en présence du Président sahraoui, Brahim Ghali, et de plusieurs délégations syndicales étrangères.

L'ouverture du Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui est attendue cet après-midi, en présence de délégations étrangères représentant plus de 45 syndicats de 21 pays, avec plus de 150 délégués, dont les secrétaires généraux de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) Amar Takdjout et de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), Arezki Mezhoud, ainsi que 250 délégués sahraouis, selon les organisateurs.

Durant les deux jours des travaux du Forum, une série de communications sera présentée sur l'expérience syndicale sahraouie, la situation des travailleurs sahraouis sous l'occupation et ceux de la diaspora, ainsi que la situation de la femme sahraouie et son rôle avant-gardiste dans le combat de libération et d'édification.

Les festivités commémoratives de l'anniversaire de la création de l'UGTSARIO ont été marquées par des simulations professionnelles des unités de Police sahraouie, de détachements de l'Armée sahraouie, d'Unions professionnelles, ainsi que des bureaux syndicaux régionaux et locaux issus des camps de la fierté et de la dignité.