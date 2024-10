Ile Maurice: «On met l'argent entre vos mains, lui, il ramasse dans ses coffres»

Devant une bonne foule, composée des partisans des numéros 11, 12 et 13, le leader de l'Alliance Lepep a concentré ses tirs contre celui de l'Alliance du changement en faisant un parallèle sur l'utilisation de l'argent dans chaque camp. «Avec l'argent par milliards que nous aurons des Anglais, on va financer des projets et des mesures sociales pour vous avant tout. Pour chaque enfant de 0-18 ans, on a prévu une somme de Rs 5 000. Pour les personnes âgées, on a déjà annoncé une somme de Rs 20 000, pour les médicaments, on va vous rembourser. Nous ne sommes pas comme Navin Ramgoolam, on va remettre l'argent entre vos mains, lui, il remplit ses coffres, sans partager», a asséné Pravind Jugnauth, qui dit ne pas comprendre comment le leader du PTr n'a toujours pas cru utile d'expliquer à la population la provenance des fonds qui ont été retrouvés dans ses coffres, en particulier les millions qui sont en dollars américains neufs.

Comme à chaque sortie, le Premier ministre multiplie les annonces. Cette fois-ci, il a expliqué que son prochain gouvernement, s'il est réélu, va abolir la redevance TV. Ce qui implique que la MBC n'aura plus le monopole des ondes télévisuelles, mais Pravind Jugnauth ne l'a pas dit explicitement. Cette mesure risque de changer la donne pour les gouvernements sortants qui utilisent la MBC à des fins de propagande politique.

Le leader de l'Alliance Lepep n'a pas manqué de faire le lien entre l'alliance menée par Ramgoolam et Sherry Singh qu'il appelle «Le Maharajah». Il a mis en garde ceux qui ont mis en ligne des conversations téléphoniques de nature privée et a déclaré que la police enquête pour trouver les auteurs de ces fuites.

Faisant son bilan, Pravind Jugnauth a rappelé la sombre période de Covid-19 : «Notre gouvernement a payé les salaires. Même les self-employed ont été compensés. La Banque mondiale a salué nos efforts et nous a classés parmi les quatre pays au monde qui ont le plus dépensé pour ses citoyens. Aujourd'hui tout cela est derrière nous. Nos hôtels n'ont pas fermé. Nos constructions routières, comme les fly-overs, le pont moderne, ou encore le nouvel hôpital cinq étoiles de Flacq sont autant d'exemples de notre sérieux. Nous voulons désormais étendre le projet de Métro Express jusqu'à l'aéroport.»

Précédant Pravind Jugnauth au micro, Xavier-Luc Duval a flatté le gouvernement sortant pour les développements infrastructurels en cours, sans oublier Stephan Toussaint, le ministre des Sports sortant qui n'a pas eu d'investiture. «En arrivant à Mahébourg, un policier m'a fait un grand sourire et m'a dit que Lepep avait déjà gagné 3-0 ici au numéro 12. Je suis content de voir que la tente est remplie et que vous êtes aussi sous la tente comme nous les orateurs. Avant seuls les orateurs étaient à l'ombre.»

Dans ce village de pêcheurs, Duval, Perraud, Bobby Hurreeram et Kavi Doolub ont tour à tour salué le ministre des Finances et le PM pour avoir augmenté la Bad Weather Allowance qui est passée à Rs 800 par jour. Et Xavier Duval de renchérir : «La générosité de ce gouvernement n'a pas son pareil. Prenez l'exemple des médicaments, les pharmaciens vont vous donner ce dont vous avez besoin et la facture ira chez Monsieur Jagutpal.» Sur une note d'humour, Duval a aussi conseillé à Ramgoolam et Bérenger de voter pour l'Alliance Lepep «afin de bénéficier du remboursement des médicaments», alors que Bobby Hurreeram, qui présidait le meeting, a ajouté que pas tous les médicaments de Ramgoolam pourront être remboursés...

Aurore Perraud, qui dit être bien accueillie au numéro 12, et Kavi Doolub, qui avait un problème de cordes vocales, ont aussi pris la parole.