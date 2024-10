Afrique du Nord: Algérie-Tunisie - Tebboune reçoit Nafti au Palais El Mouradia

Le ministre des Affaires étrangères a transmis les félicitations renouvelées du Président Saïed au Président Tebboune pour sa réélection. De même, le Président algérien a félicité chaleureusement Saïed pour son second mandat. Les deux parties ont confirmé leur engagement à poursuivre les consultations politiques et le renforcement des échanges commerciaux et faciliter l'intégration des deux communautés résidant dans les deux pays frères.

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier au palais El Mouradia, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, le deuxième jour de sa visite en Algérie, et ce en présence du ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, ainsi que des ambassadeurs de Tunisie et d'Algérie dans les deux pays.

Le ministre a transmis au Président algérien les salutations du Président Kaïs Saïed et ses félicitations renouvelées pour sa réélection pour un second mandat à la tête de la République Algérienne Démocratique et Populaire, en lui souhaitant tout le meilleur et plein succès dans sa noble mission pour le bien de l'Algérie, et la fierté et l'immunité de son peuple frère.

Mohamed Ali Nafti a, également, présenté un exposé sur les faits saillants de la séance de travail qu'il a tenue avec son homologue Ahmed Ataf. Une séance de travail qui s'est déroulée sous les directives des dirigeants des deux pays pour renforcer les relations fraternelles, la coopération et le partenariat existant entre la Tunis et l'Algérie. La séance a porté aussi sur les efforts à fournir pour assurer les meilleures conditions d'accueil et d'hébergement aux Tunisiens et aux Algériens vivant dans les deux pays, et ce, entre autres, en améliorant le cadre juridique en vigueur afin de faciliter leur insertion et de servir leurs intérêts.

Le Président Tebboune a, pour sa part, adressé ses plus chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux au Président Saïed pour sa récente réélection pour un nouveau mandat, affirmant sa détermination, avec son frère le Président Kaïs Saïed, à renforcer davantage les relations de fraternité, la coopération et l'intégration entre les deux pays afin de surmonter tous les défis avec confiance et sérénité.

La réunion a également abordé un certain nombre de questions d'intérêt commun sur divers points culminants à l'échelle régionale et internationale. Le Président Abdelmadjid Tebboune a souligné la cohésion et la convergence des points de vue des deux pays quant aux moyens de soutenir leur sécurité et leur stabilité, tout en insistant sur l'importance de poursuivre les consultations et la coordination afin de faire face à divers défis communs et servir les causes régionales, et au premier plan la juste cause palestinienne, et mettre fin aux attaques odieuses perpétrées contre le peuple libanais frère.