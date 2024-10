Tunisie: Festival International du Film du Sahara - Écran de lumière en plein désert

Du 30 octobre au 2 novembre, le désert tunisien se transformera en un lieu de cinéma et de rêve dans un décor qui va réunir 7e art, culture et nature avec la naissance d'un nouveau rendez-vous dans la constellation des festivals. La première édition du Festival international du film au Sahara est un nouveau-né qui s'installe dans un lieu mythique : l'oasis de « Ksar Ghilen », pour une expérience cinématographique qui défie les conventions et brise les barrières géographiques et culturelles.

Ce festival vient s'ajouter au festival du théâtre dans le Sahara créé il y a quatre ans par les mêmes organisateurs et s'est donné pour mission de réconcilier les habitants des zones désertiques avec leur patrimoine culturel et de faire découvrir le désert tunisien comme un terrain d'expression artistique et cinématographique. Le festival ne se contente pas d'être un simple événement de projection, il est une véritable plateforme alliant projections, ateliers, formations et débats autour du cinéma et de ses liens avec l'environnement. Cette première édition propose une programmation variée basée sur une compétition de films tunisiens et internationaux venus de plusieurs pays : Tunisie-Palestine-Maroc-Algérie-Egypte-Yémen-Liban-Irak-Iran-Bahreïn-Pakistan-Italie-Cameroun-Suède -Belgique-France qu'un jury de professionnels aura à départager ainsi que des soirées et projections spéciales.

Elle met également en avant divers ateliers de formation dans diverses spécialités cinématographiques : cinéma et enfance avec Anis Lassoued, le film documentaire avec Abdallah Yahia, du conte au scénario avec Abdelhamid Bouchnak, l'acteur devant la caméra avec Souhir Ben Amara, ciné Mobile avec Hamdi Jouini et Objectif sahara avec Marouane Trabelsi. Ces ateliers sont animés par des professionnels reconnus de l'industrie cinématographique et offrent aux jeunes talents locaux une chance unique de se former et d'échanger avec des créateurs d'ici et d'ailleurs.

Le festival est également un espace de dialogue, où des rencontres et colloques scientifiques abordent des sujets comme les enjeux du cinéma dans les zones désertiques et les défis du tourisme culturel sahraoui. C'est une plateforme qui réunit cinéastes, techniciens, chercheurs et étudiants, autour de thématiques liées à l'avenir de l'industrie cinématographique dans la région.

Ce qui distingue le festival international du film au Sahara des autres festivals, c'est son caractère itinérant et mobile. Le festival ne se limite pas à un lieu unique, mais se déplacera chaque année dans différentes régions désertiques, permettant ainsi de toucher un public varié et de créer des liens solides entre les communautés locales et le monde du cinéma. Ce caractère itinérant permet également de dynamiser le tourisme culturel et de soutenir les initiatives locales, tout en contribuant à la formation des populations du sud tunisien dans le domaine de la production cinématographique.

Avec ce festival et dans ce même désert tunisien, avec ses paysages grandioses, qui a fasciné les cinéastes et qui a servi de toile de fond et de décors naturels à des productions internationales emblématiques telles que Le Patient anglais, qui a remporté plusieurs Oscars, ou encore le légendaire Star Wars. Une belle tradition cinématographique se relance pour redevenir avec le temps, en haut lieu de tournages.