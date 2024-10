Tunisie: Le ministre des AE reçu par son homologue algérien

Les deux ministres des Affaires étrangères ont souligné l'importance de renforcer la coopération dans un certain nombre de secteurs vitaux tels que le commerce, l'investissement, l'énergie, les transports, la santé, les ressources hydriques et la sécurité alimentaire, ainsi que de déployer davantage d'efforts pour faciliter l'intégration sociale et économique des Tunisiens résidant en Algérie et des Algériens résidant en Tunisie.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, en visite officielle à Alger de deux jours, a tenu hier une séance de travail avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Les deux chefs de la diplomatie ont passé en revue les divers volets de la coopération et du partenariat entre la Tunisie et l'Algérie et ont constaté le dynamisme accru et le développement réalisé dans les relations bilatérales sous les hautes directives des dirigeants des deux pays, le Président Kaïs Saïed et le Président Abdelmadjid Tebboune. Les deux ministres ont souligné l'intérêt constant des deux Chefs d'Etat de renforcer et de hisser davantage cette coopération bilatérale au niveau d'un partenariat stratégique modèle en faveur des deux pays et peuples frères, ce qui permettra d'atteindre les objectifs de développement majeurs.

Dans ce sens, ils ont souligné l'importance de renforcer la coopération dans un certain nombre de secteurs vitaux tels que le commerce, l'investissement, l'énergie, les transports, la santé, les ressources hydriques et la sécurité alimentaire, ainsi que de déployer davantage d'efforts pour faciliter l'intégration sociale et économique des Tunisiens résidant en Algérie et des Algériens résidant en Tunisie, et ce, notamment via l'actualisation et l'amélioration des législations en vigueur.

Stopper les agressions contre les frères palestiniens et libanais

Cette séance de travail a, également, été l'occasion d'aborder un certain nombre de questions d'intérêt commun sur les plans régional et international, et de relever la congruence des points de vue des deux pays et l'harmonie de leurs positions. À cet égard, il a été convenu d'intensifier davantage les consultations pour servir les causes de la région, et notamment la juste cause palestinienne afin de mettre fin à l'agression brutale contre le Liban frère, outre l'examen de la situation dans l'espace africain.

A l'issue de cette séance de travail, les deux ministres ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont souligné la spécificité et la profondeur des relations fraternelles existant entre la Tunisie et l'Algérie et le souci commun de les soutenir davantage et de les renforcer dans les divers domaines de quoi réaliser des bénéfices mutuels, et de jeter les bases d'un partenariat et d'une sécurité durables à tous les niveaux.

A l'occasion de cette visite, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu un entretien avec un groupe d'hommes d'affaires tunisiens actifs en Algérie et a entendu leurs préoccupations et propositions concernant les moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, ainsi que de renforcer la présence tunisienne dans le marché algérien prometteur. A cette occasion, le ministre a insisté sur le rôle essentiel joué par les opérateurs économiques et les entreprises du secteur privé dans la promotion d'une coopération économique fructueuse entre la Tunisie et l'Algérie, soulignant l'importance d'investir dans les moyens disponibles pour développer les partenariats commerciaux et industriels entre les deux pays frères, de manière à réaliser les intérêts mutuels et favoriser le développement commun.

Le ministre a également appelé les hommes d'affaires tunisiens à contribuer, par des investissements directs, au développement de l'économie tunisienne et à la diversification des projets à haute valeur ajoutée, ainsi que de nouer des partenariats avec leurs homologues, hommes d'affaires algériens, pour stimuler davantage les échanges économiques entre les deux pays.

Lors d'une rencontre avec plusieurs membres de la communauté tunisienne basée en Algérie, le ministre a salué le rôle des Tunisiens résidant en Algérie dans le renforcement des liens de fraternité entre les deux peuples frères, estimant qu'ils représentent un pont de communication culturelle entre les deux peuples frères.

Mohamed Ali Nafti a exprimé son appréciation pour la participation de la communauté tunisienne à la récente élection présidentielle, soulignant l'attention particulière que le Président Kaïs Saïed a toujours portée aux Tunisiens résidant à l'étranger, et ses directives continues pour renforcer la communication avec la communauté tunisienne. La rencontre a, également, été une occasion pour le ministre d'interagir avec les préoccupations et les intérêts des membres de la communauté, soulignant, à cet égard, l'intérêt particulier accordé par le Président de la République à fournir les meilleurs services possibles à la communauté tunisienne à l'étranger.